Warum Mercosur gut für die EU ist

Was ist die Europäische Union? Vor allem eine Wirtschaftsmacht. Was wäre die EU, wenn sie das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten ratifiziert hätte? Eine gewaltige Wirtschaftsmacht. Und die größte Freihandelszone der Welt – mit 700 Millionen Menschen. 23 Jahre hat man verhandelt, nun wird es bald ziemlich konkret. Endlich.

Ja, es gibt berechtigte Bedenken. Die Landwirte etwa sorgen sich, weil sie Dumping-Preise befürchten. In dem Punkt hat die EU aber einerseits nachgebessert. Und andererseits bieten sich den Bauern gewaltige neue Absatzmöglichkeiten. Auch den Bedenken der Umweltschützer und ihren Sorgen um die Regenwälder wurde versucht, besser Rechnung zu tragen. Geht da noch mehr? Sicher.

Ein Zeichen für den Freihandel

Aber: Aller Kritik zum Trotz und mit Blick auf das große Spiel, das gerade läuft, zeigt die EU endlich mal global Flagge. Das Abkommen, das nun bitte so schnell es geht verabschiedet werden sollte, wäre ein Zeichen in Richtung China und in Richtung der Trump-USA: Mit der Handelsgroßmacht Europa ist noch zu rechnen. Und es ist ein Zeichen für den freien, regelbasierten Handel. In einer Welt, in der Autokraten (und solche, die es gerne wären) auf Beutezug gehen, ist das kaum zu überschätzen.