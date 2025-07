So funktioniert Aufschwung: Deutschland braucht Menschen, die anpacken

Siemens-Chef Roland Busch spricht einen zentralen Punkt für mehr Wachstum in Deutschland an: „Wir sollten uns jetzt die Frage stellen: Wo kann ich mit anpacken?“ Anpacken ist das Gegenteil von Abwarten, Zuschauen und Maulen. Es gibt viele Anpacker in unserem Land. Nachbarn helfen älteren Menschen, die nicht mehr den Rasen mähen können, und kaufen für sie ein. Wie viele Zupacker Deutschland zählt, zeigt sich bei Hochwasser-Katastrophen. Da werden Sandsäcke gefüllt und geschleppt. Solidarität tritt an die Stelle von Trägheit und Egoismus.

Eine solche Aufbruch- und Ruck-Mentalität muss auf die Politik und die Wirtschaft überspringen. Der einstige Bundespräsident Roman Herzog hat all das in seiner berühmten und wirkmächtigen Ruck-Rede im Jahr 1997 angesprochen. Ist Bundeskanzler Friedrich Merz nun ein Chef-Rücker und damit erster Reformer des Landes? Er bemüht sich zumindest, indem er auf das gewaltige Investitions-Sofortprogramm der Bundesregierung und die anstehende „größte Unternehmenssteuer-Reform seit 15 Jahren“ verweist. Deutschland sei wieder zurück, auch wenn die Arbeit noch vor dem Land liege, wie er ehrlich einräumt. Seines Erachtens lohnt es sich wieder, in Deutschland zu investieren.

Friedrich Merz will die Stimmung in Deutschland heben

Merz hat erkannt, dass auch er dazu beitragen muss, die Stimmung im Land zu verbessern. Dass der Kanzler bei seinem nationalen Aufmunterungs-Programm prominente Mitstreiter aus der Wirtschaft gefunden hat, ist seiner Reformsache dienlich. Denn der Bundeskanzler kann hundertmal behaupten, Deutschland sei wieder zurück, am Ende sind es Firmen-Inhaber, ohne deren Investitionen in den Standort sich die noch steile These des Kanzlers nicht belegen lässt. Unternehmer müssen Tatsachen schaffen, Fabriken bauen und erweitern, also Arbeitsplätze im großen Stil schaffen und nicht wie derzeit massenhaft etwa in der Autoindustrie (VW, Mercedes, Bosch) Jobs streichen.

Mit Zuversicht allein geht kein Ruck durch die deutsche Wirtschaft. Eine Kombination aus Optimismus, politischen Reformen wie einst unter Kanzler Gerhard Schröder und patriotischen Firmen ist der Ausgangspunkt für einen Aufschwung. Gut 60 Unternehmen wollen ihren Teil dazu beitragen, indem sie zusichern, bis 2028 zusammen 631 Milliarden Euro zu investieren. Deutsche Bank-Chef Christian Sewing und der Siemens-Vorstandsvorsitzende Roland Busch wollen als Köpfe der Initiative „Made for Germany“ die reformwillige Bundesregierung unterstützen – ein gutes Zeichen für das Land.

Mutmacher sind gefragt. Natürlich stecken in dem Betrag von 631 Milliarden reichlich Gelder, die Firmen ohnehin hierzulande investieren wollten. Ein dreistelliger Milliardenbetrag soll aber immerhin neu zugesagt worden sein. Die Initiative ist mehr als eine PR-Aktion, auch wenn PR-Profis mitwirken. Natürlich nutzen die Unternehmens-Chefs ihre Investitions-Versprechen, um Druck für ein höheres Reform-Tempo der Bundesregierung zu machen. Busch fordert weniger Regulierung durch Bürokratie, mehr Freiheit für die Betriebe und schnellere Genehmigungsprozesse ein. Das ist gerechtfertigt.

Unternehmen in Deutschland stehen in der Pflicht, Jobs zu schaffen

Wenn die Bundesregierung in dem versprochenen „Herbst der Reformen“ liefert und Schritte ergreift, um Deutschland voranzubringen, stehen die Unternehmer ihrerseits in der Pflicht. Dann müssen sie aufhören, in hohem Umfang wie jetzt Arbeitsplätze abzubauen. Nur wenn Firmen als Dankeschön für mutige Reformen zehntausende neue Jobs versprechen, ist Deutschland zurück, geht ein Ruck durch das Land.

Noch streichen auch die selbsterkorenen Mutmacher der Deutschen Bank und von Siemens Stellen. Das ist der Schönheitsfehler ihrer insgesamt wohltuenden Initiative. Unter den rund 60 Mitgliedern ragen indes auch Unternehmen heraus, die schon jetzt reichlich die Beschäftigung ausbauen. Sie kommen allerdings überwiegend aus den Boom-Branchen Rüstung und Luftfahrt (Rheinmetall, Diehl, Airbus). Die Autoindustrie steckt in der größten Krise seit Jahrzehnten. Die Branche braucht dringend, was die Elektromobilität betrifft, Anschubhilfe der Regierung, sonst fällt sie weiter zurück. Sonst ruckeln die Autobauer von einem Jahr ins andere.