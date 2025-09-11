Das sind die China-Autos auf der IAA

Von der größten chinesischen Automesse außerhalb Chinas sprachen Branchenbeobachter schon vor der Eröffnung der internationalen Automobilausstellung IAA Mobility in München. 116 Aussteller aus dem Reich der Mitte zeigen ihre Produkte, darunter viele Automarken. Ein Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, der neuen Wettbewerber für die deutschen Autobauer:

Der Daten-Champion - Xpeng: Autos baut der Hersteller Xpeng auch. Vor allem sieht sich das Unternehmen aber als KI-Konzern. Im September eröffnet man das erste europäische Forschungszentrum in München, um sich noch besser an die Kunden hier anpassen zu können. Star des zweiten Messeauftritts in München nach 2023 ist ein Sportcoupé mit dem Namen Next P7. Xpeng ist nach eigenen Angaben mittlerweile der sechstgrößte Hersteller von E-Autos der Welt. Volkswagen vertraut in einem Jointventure für den chinesischen Markt auf die Software-Kompetenz des Herstellers. In China fahren die fertigen Autos autonom zu ihrer Position auf dem Auslieferparkplatz. Ende 2026 will das Unternehmen wirklich autonom fahrende Autos in die Massenproduktion bringen und damit einen neuen Milliardenmarkt erschließen. Nebenbei baut Xpeng auch humanoide Roboter und Flugtaxis, in letztere hat man laut Konzernchef He Xiaopeng in zwölf Jahren 600 Millionen Dollar investiert, der Marktstart soll ebenfalls im kommenden Jahr sein. Ach ja: Xpeng verdient trotz aller Ausgaben für Forschung und Entwicklung Geld.

Der Staats-Riese - GAC: Der staatliche Konzern ist ein großer und traditionsreicher Player auf dem chinesischen Automarkt. Auf der IAA haben die Konzernchefs betont, wie viel man von der europäischen Industrie über Autos gelernt habe. Nun sollen sich die Rollen aber drehen, auch wenn das Unternehmen im von Überproduktion geplagten Heimatmarkt zuletzt erhebliche Verluste geschrieben hat. Sechs neue Modelle zeigte GAC, unter anderem auch von den Untermarken Aion und Hyptec. Besonderer Hingucker am Stand: Das bereits serienmäßig produzierte Flugtaxi Aircab, das Platz für zwei Personen hat und 15 Minuten in der Luft bleiben kann. 200.000 Euro werden dafür fällig, eine Fluggenehmigung in Europa gibt es aber nicht.

Der Marktführer - BYD: BYD ist vielen chinesischen Marken schon ein Stück voraus. Ende des Jahres eröffnet nicht nur die erste Fabrik in Europa, in der künftig der Kleinwagen Dolphin Surf vom Band laufen soll. Auf der IAA kündigte der Konzern auch ein eigenes Schnellladenetz mit zu 1000 kW Ladeleistung an. 400 Kilometer Reichweite sollen damit in nur fünf Minuten getankt werden können. Wichtigste Neuvorstellung war das Model Seal 6 DM-i Touring, ein Kombi mit Hybrid-Technik und über 1300 Kilometer Reichweite. Fast drei Millionen verkaufte Fahrzeuge weltweit sprechen für eine erfolgreiche Wachstumsstrategie. Vor zwei Jahren auf der IAA hatte man nur sechs Modelle, künftig sind es doppelt so viele in allen wesentlichen Segmenten. 45 Patentanmeldungen pro Tag produzieren die Forschungsabteilungen, das ist wohl der viel zitierte „China-Speed“.

Der Luxus-Champion - Aito: In China verkauft Aito in seinem Segment längst viel mehr Autos als Mercedes, BMW und Audi. Bald wird geprüft, ob das auch in Deutschland gelingen kann. Umgerechnet 50.000 bis 60.000 Euro kostet das Luxus-SUV Aito 8 in China, erfährt man auf Nachfrage am Stand in München. Doch die Autopreise sind nicht eins zu eins mit Deutschland zu vergleichen, der Preiskampf in China ist ruinös. Die Marke wurde 2021 geschaffen, in drei hochautomatisierten Fabriken rollen künftig die drei Modelle 5, 7 und 9 vom Band, mit denen als erster Schritt der globalen Expansion die Vereinigten Arabischen Emirate erschlossen werden sollen.

Der Strategische - Leapmotor: Eine Kooperation mit Stellantis sorgt dafür, dass Leapmotor bereits Zugriff auf ein breites Händlernetz in Europa hat. Die Kompaktklasse ist das Ziel für die im Jahr 2015 gegründete Marke. Gezeigt wird ein B10 genanntes Modell, das ab 30.000 Euro neue Käuferschichten erschließen soll. Ein weiteres Kompaktmodell mit der Bezeichnung B05 soll folgen, auf der Messe ist nur eine Studie zu sehen, vermutlich soll dieser Wagen preislich noch einmal attraktiver werden.

Der Designführer - Changan: Für die schicke Linienführung des neuen Kompakt-SUVs Deepal S05 sorgte ein Designzentrum in Turin, Vertrauen bei den Käufern sollen sieben Jahre oder 160.000 Kilometer Fahrzeuggarantie sowie eine Batteriegarantie von acht Jahren oder 200.000 Kilometer schaffen. Der Basispreis liegt bei unter 40.000 Euro. Mehr Luxus und Unvernunft wagt dagegen die Marke Avatr, ein Gemeinschaftsunternehmen von Changan und dem Batterieweltmarktführer CATL sowie Huawei als strategischem Partner. Auf dem Königsplatz stehen die futuristisch-stromlinienförmig gezeichneten Coupés und SUVs, für die auch ein Designzentrum in München verantwortlich zeichnet. Besonderer Hingucker: Ein Display unter der Windschutzscheibe außen, auf dem Smileys oder kurze Botschaften wie in der Fahrtrichtungsanzeige eines Linienbusses angezeigt werden können.

Der Traditionsreiche - Hongqi: Ebenfalls ein Staatskonzern steckt hinter der Luxusmarke Hongqi: Die China FAW Group ist der älteste Automobilhersteller des Landes und nebenbei auch einer der größten Lastwagenhersteller der Welt. Die IAA soll zum großen Sprungbrett nach Europa werden: Bis 2028 will man 15 neue Modelle in der EU auf den Markt bringen. Dabei helfen unter anderem der britische Designchef Giles Taylor und Hightech wie besonders leistungsfähige Computerchips, Spracherkennung auf allen Plätzen oder Biometrie-Software, die merkt, wenn der Fahrer müde wird. 16,8 Milliarden Dollar sollen laut Konzernangaben in den kommenden fünf Jahren in Forschung und Entwicklung fließen.

Der Vielfältige - Omoda/Jaecco: Zum staatlichen chinesischen Mischkonzern Chery gehören auch die beiden Automarken Omoda und Jaecco, die künftig in Deutschland für Volumen sorgen sollen. Ende des Jahres sollen die Fahrzeuge hier verfügbar sein, der Aufbau eines eigenen Händlernetzes schreitet gerade voran. Chery betreibt schon seit 2018 ein Forschungszentrum in der Nähe von Frankfurt, in dem rund 100 Personen daran arbeiten, die Autos den europäischen Bedürfnissen anzupassen. In den Fokus in München rückte man ein großes Plug-in-Hybrid-SUV mit einer versprochenen Gesamtreichweite von rund 1200 Kilometer. Mit „In-Europa-für-Europa“ umreißt der Konzern seine Strategie, für die auch Kooperationen mit deutschen und europäischen Zulieferern und Finanzunternehmen stehen sollen.