Diese bayerischen Firmen zählen zu den begehrtesten Arbeitgebern Deutschlands

Wie sicher ist mein Arbeitsplatz, wie gut verdiene ich und wie kann ich mich in der Firma weiterentwickeln? Solche Fragen stellen sich viele Arbeitnehmer – und von der Antwort ist oft abhängig, wie wohl sie sich auf ihrer Arbeitsstelle fühlen. Ein Institut hat nun untersucht und ermittelt, in welchen Unternehmen in Deutschland besonders gute Zustände herrschen und die „begehrtesten Arbeitgeber“ gekürt. In der umfangreichen Liste finden sich auch zahlreiche Unternehmen aus Bayern – wir haben eine Auswahl davon gesammelt.

Erstellt hat die Liste der begehrtesten Arbeitgeber das F.A.Z.-Institut in Frankfurt am Main. Bewertet wurden die sieben Themengebiete Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen. Teil der Untersuchung waren rund 16.000 Unternehmen. Alle, die eine überdurchschnittliche Bewertung erhalten haben, dürfen nun das Zertifikat „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025“ nutzen.

Osram aus München wird in einer Studie zu Arbeitsbedingungen gut bewertet. Foto: Rene Rupprecht, dpa

Allianz, Segmüller oder Osram: Diese Unternehmen sind 2025 wohl gute Arbeitgeber

Aus Bayern sind viele bekannte Unternehmen dabei. Dazu zählen die Allianz, Dachser M-Net, Segmüller, Osram, die Hypo Vereinsbank oder diverse Banken. Aber auch lokale Kliniken und Hotels sind dabei. Aus Augsburg und der Region sind unter anderem die BMK Group und Patrizia sowie Fendt-Caravan, Möbel Inhofer und Peri dabei. Im ländlichen Raum Bayerns haben es unter anderem die Bäckerei Brothaus aus Burgbernheim in Mittelfranken, der Infrastrukturbauer JR Rädlinger aus Cham in der Oberpfalz, das Bauunternehmen Max Bögl aus Sengenthal in der Oberpfalz oder der Pflege- & Seniorenheimbetreiber Pichlmayr aus Eggenfelden in Niederbayern auf die Liste geschafft.

Das sind einige der Unternehmen, die als „begehrteste Arbeitgeber 2025“ ausgezeichnet wurden:

Allianz – Versicherer, München

Allgäuer Überlandwerk (AÜW) – regionaler Energieversorger, Kempten (Allgäu)

AOK Bayern – gesetzliche Krankenversicherung, München

Audi BKK – Krankenkasse, Ingolstadt

Baker Tilly – Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, München

BMK Group – Elektronische Bauteilehersteller Augsburg

Brainlab – Medizintechnikunternehmen, München

Brothaus – Bäckereien, Burgbernheim

Dachser – Transport- & Logistikunternehmen, Kempten

Deloitte – Wirtschaftsprüfer & Steuerberater München

Die Bayerische – Versicherer München

Donau-Speditions-Gesellschaft Kiessling – Transport- & Logistikunternehmen, Regenstauf

Energie Südbayern – Energieversorger, München

Fendt-Caravan – Wohnwagen- & Reisemobilproduzenten, Mertingen

Hofmann Personal – Personaldienstleister, Nürnberg

Hotel Bayerwaldhof – Hotel, Bad Kötzting

Hypo Vereinsbank – Universalbanken, München

Isar Klinikum – Krankenhaus, München

JR Rädlinger – Infrastrukturbauer, Cham

Kempinski – Hotel, Berchtesgaden

L‘Osteria – Gastronomie, München

Linde Material Handling – Lkw- & Nutzfahrzeugproduzenten, Aschaffenburg

M-Net – Telekommunikationsanbieter, München

Max Bögl – Bauunternehmen, Sengenthal

Messe München – Messestandort, München

Möbel Inhofer – Möbelhändler, Senden

Münchner Wohnen – Wohnungsunternehmen, München

Munich Re – Spezialversicherer, München

Nürnberg Messe GmbH – Messestandort, Nürnberg

Osram – Beleuchtungsanbieter, München

Patrizia – Immobilienunternehmen, Augsburg

Peri – Baustoff- & Bauchemieanbieter, Weißenhorn

Pichlmayr – Pflege- & Seniorenheimbetreiber, Eggenfelden

Procon IT – IT-Berater, Garching b. München

PSD Bank Nürnberg – Banken, Nürnberg

Raiffeisenbanken Holzkirchen-Otterfing – Volks- & Raiffeisenbanken, Holzkirchen

Raiffeisenbank im Oberland – Volks- & Raiffeisenbanken, Bad Tölz

Rettenmeier – Holzverarbeiter, Wilburgstetten

Schörghuber – Immobilienunternehmen, München

Segmüller – Möbelhändler, Friedberg (Bayern)

Sparda-Bank Ostbayern – Sparda-Banken, Regensburg

Sparkasse Mainfranken Würzburg – Sparkassen, Würzburg

Sparkasse Oberland – Sparkassen, Weilheim in Oberbayern

Specialized – Fahrrad- & E-Bikehersteller, Weilheim in Oberbayern

Stadtwerke Kelheim – Stadkwerke, Kelheim

Tüv Süd – Prüfgesellschaften & Sachverständige, München

Versicherungskammer Bayern – Versicherer, München

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte – Volks- & Raiffeisenbanken, Ingolstadt

VR Bank München Land – Volks- & Raiffeisenbanken, Oberhaching

Wacker Neuson – Lkw- & Nutzfahrzeugproduzenten, München

Wertachkliniken – Öffentliche Krankenhäuser, Bobingen/ Schwabmünchen

Laut eigenen Angaben wurden die Unternehmen mithilfe von Onlinequellen und zugesandten Fragebögen bewertet. Anhand von insgesamt rund 28,5 Millionen Nennungen sei dann die Reputation der Unternehmen untersucht worden. Dabei ging es nicht nur darum, ob die Unternehmen vereinzelt positiv oder negativ bewertet wurden, sondern auch um die Reichweite der Nennungen.

Das F.A.Z. Institut, das die Studie verantwortet, ist eine Tochterfirma der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bei der Untersuchung hat auch die Beratungsfirma Service Value aus Köln mitgearbeitet. Der Mitteilung des F.A.Z. Instituts zufolge misst und erklärt das Unternehmen „mit wissenschaftlich fundierten Methoden den Zusammenhang zwischen Kunde, Mitarbeiter oder Partner und Unternehmen und deckt betriebswirtschaftliche Service-Effekte auf“.