06:17 Uhr

Ausbau zu spät forciert: So steht es um schnelles Internet in Bayern

Plus Extrem schnelles Internet, das Verlegen von Glasfasern, ist eines der entscheidenden Standort-Faktoren. Bayern ist auf einem guten Weg, aber es bleibt noch viel zu tun.

Richtig schnelles Internet, Höchstgeschwindigkeit, ist Voraussetzung für fast alles in Industriegesellschaften. Wie zukunftsfähig ein Standort ist, hängt am Breitbandausbau, zum Beispiel mit Glasfaserkabeln, die Ladegeschwindigkeiten von mindestens 1000 Mbit/s erlauben. Laut einer Marktanalyse des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko) lag diese Glasfaserabdeckung Mitte 2022 bundesweit bei 26 Prozent. Die Bundesregierung hat zum Ziel, dass bis Ende 2025 die Hälfte der deutschen Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser versorgt sein sollen. Bis dahin bleibt noch zu tun. Auch in Schwaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

