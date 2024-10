Inspiration gesucht? Wie man Herbstkränze selber bastelt

An der Tür, an der Wand oder auf dem Küchentisch: Ein Herbstkranz sorgt mit seinen warmen Farben für eine freundliche Atmosphäre in den grauen Monaten. Am schönsten ist er, wenn man ihn aus natürlichen Materialien anfertigt. Und das kann man auch ganz einfach selbst tun.

Das Blumenbüro Holland empfiehlt für den Kranz etwa Physalis, Johanniskräuter, Chrysanthemen, Hagebutte, Skimmien oder den Gewöhnlichen Schneeball. Natürlich kann man auch andere herbstliche Pflanzen aus dem Garten nehmen - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Und das brauchen Sie noch für den eigenen Herbstkranz:

So geht's:

Ein Tipp: Für den Kranz kann man frische Blumen mit Trockenblumen kombinieren. Wer möchte, dass die Deko sich über Monate hinweg hält und dabei schön aussieht, sollte aber besser nur Trockenblumen verwenden.