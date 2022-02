dm-Chef Christoph Werner kam auf Umwegen an die Konzernspitze

Seit 2019 leitet Christoph Werner den dm-Konzern, den sein Vater gegründet hat. Nach dem Tod von Götz Werner rückt der Sohn nun ein Stück weit mehr ins Rampenlicht.

Ursprünglich sah Christoph Werner seine Zukunft nicht im Konzern, den sein Vater gegründet hatte, sondern hoch oben in der Luft. Kampfpilot wollte Werner werden, zumindest in seinen Teenager-Jahren. Mit 18 gab er den Traum jedoch auf, nachdem ihm ein Bekannter von seinem Vater erzählt hatte, der Pilot gewesen war und nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder einen geeigneten Job gefunden habe. „In dem Moment wurde mir klar, dass ich mit diesem Berufswunsch alles auf eine Karte setzen würde“, hat Werner einmal in einem Interview mit dem Spiegel erzählt. Danach habe er schlagartig das Interesse verloren.

In das Unternehmen seines Vaters zog es ihn zunächst trotzdem nicht – auch wenn Werner quasi in den Filialen der Drogeriekette dm aufgewachsen ist. Der erste Laden wurde im Jahr nach seiner Geburt eröffnet. Er habe dort in einer Tragetasche im Regal geschlafen, erzählt Werner. Später halfen er und seine Schwester selbst in den Läden mit, begleiteten den Vater auf Geschäftsreisen. Nach dem Studium verbrachte Werner 15 Jahre im Ausland, arbeitete unter anderem für L’Oreal. Letztlich heuerte er – als einziges der insgesamt sieben Geschwister – aber doch bei dm an, seit 2019 führt er das Unternehmen. Mit dem Tod seines Vaters, des Firmengründers Götz Werner, rückt der 49 Jahre alte Manager nun ein Stück weit mehr ins Rampenlicht.

dm machte zuletzt 12,3 Milliarden Euro Umsatz

In die Fußstapfen seines umtriebigen Vaters, seines "außergewöhnlichen Lebensbegleiters", will Werner allerdings nicht treten. "Ich halte es für eine schlechte Idee, in die Fußstapfen anderer treten zu wollen", sagt er. "Dann hinterlässt man keine Eindrücke." Jede Generation habe ihre eigenen Herausforderungen. Seine sei es nun, ein gut aufgestelltes Unternehmen weiterzuführen.

Leicht hatte Werner es in seiner ersten Zeit an der Konzernspitze nicht: Die Corona-Krise veränderte auf einmal den Alltag in den Innenstädten. Für dm sei die Pandemie „die größte Herausforderung in der Unternehmensgeschichte“. Erfolgreich ist der Konzern dennoch geblieben, auch unter neuer Leitung. Werner steigerte den Umsatz der Kette zuletzt um 6,5 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro und schnappte den Konkurrenten weitere Marktanteile weg.

Christoph Werner ist einer der erfolgreichsten Manager in Deutschland

Als Chef dieses Imperiums gehört Werner zu den erfolgreichsten Unternehmern im Land – und ist doch ein eher ungewöhnlicher Manager. Ins Büro in Karlsruhe fährt er auch mal mit dem Fahrrad, auf Dienstreisen nutzt er die öffentlichen Verkehrsmittel. Zwischenzeitlich saß er mit seinen Mitarbeitern im Großraumbüro. Schon sein Vater stand weniger im Rampenlicht als etwa Anton Schlecker oder Dirk Roßmann. Und auch Christoph Werner gehört eher nicht zu den Managern, die auf der Straße erkannt werden.

Im Unternehmen gilt er als nahbar – vielleicht auch, weil Vater Götz seine Kinder nie zu Unternehmenserben erziehen wollte. Die Anteile an dm hatte der Patriarch bereits 2005 einer Stiftung überschrieben. Seine Aufgabe sei es, den Kindern einen guten Start zu ermöglichen, aber nicht, für ihren Wohlstand zu sorgen, betonte Werner damals. Es scheint, als würde der Sohn das ganz ähnlich sehen. Zu viel Luxus und Statussymbole, hat der Manager einmal gesagt, sorgten nur dafür, dass man sich vom Rest der Welt abkoppele.