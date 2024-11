Drogeriemarktkette Müller expandiert in Spanien

Die Drogeriemarktkette Müller will ihre Aktivitäten in Spanien ausbauen. Das Familienunternehmen plane jährlich fünf bis sieben neue Standorte in dem Land zu eröffnen, sowohl auf den Balearen mit den Inseln Ibiza und Menorca als auch auf dem Festland, wie eine Sprecherin in Ulm mitteilte. Der Handelskonzern wolle 2025 und 2026 rund 25 Millionen Euro in die Expansion investieren.

Die erste Filiale wurde 1993 auf Mallorca eröffnet. Insgesamt betreibe Müller 15 Verkaufsstellen auf der Insel und eine weitere auf dem Festland. Zugleich wird die Logistik vor Ort in dem Land ausgebaut. So habe man sich einen 4.500 Quadratmeter großen Lagerkomplex in Cheste in der Region Valencia gesichert.