Gründer von "dm": Götz Werner ist tot

Zuletzt war es ruhig um ihn geworden: Vor einiger Zeit hatte Götz Werner, der Gründer der Drogeriemarktkette dm, die Geschäfte an seinen Sohn Christoph abgegeben und sich ganz aus dem Geschäft zurückgezogen. Nun ist der Unternehmer gestorben. Er starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen in Karlsruhe veröffentlichte.

Seine Kräfte hätten zuletzt kontinuierlich nachgelassen, teilte seine Familie mit. Sein Sohn Christoph Werner sagte, sein Vater und außergewöhnlicher Lebensbegleiter sei friedlich verstorben, er und die Familie seien in tiefer und stiller Trauer.

Werner hatte die Drogeriemarktkette im Jahr 1973 gegründet und seitdem zu einem Großkonzern ausgebaut. Mehr als 66.000 Menschen arbeiten europaweit für das Unternehmen. (schsa)

