K+S hofft auf Preisbelebung - Erwartungen 2024 übertroffen

Der Düngemittelhersteller K+S traut sich nach einem Gewinnrückgang 2024 im neuen Jahr bei weiterer Kalipreisbelebung im besten Fall eine deutliche Erholung zu. Es könnte aber auch ganz anders kommen, weshalb K+S-Chef Burkhard Lohr für 2025 mit 500 bis 620 Millionen Euro eine recht breite Spanne für das Ergebnisziel vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Aussicht stellt. Das ist in der Mitte der Bandbreite mehr als von Analysten erwartet. 2024 verdiente K+S operativ 558 Millionen Euro. Derweil läuft der Produktionshochlauf im noch jungen kanadischen Werk Bethune nach Plan.

Beim Ausblick werde am oberen Ende der Bandbreite ausgehend vom Niveau von Mitte Februar eine weitere spürbare Preiserholung für Kaliumchlorid in Brasilien erwartet, die auch in andere Absatzmärkte sowie Produktgruppen ausstrahlt und über das gesamte zweite Halbjahr gehalten werden kann, so K+S weiter. Zudem werde eine Absatzmenge im Kundensegment Landwirtschaft von 7,7 Millionen Tonnen angenommen. Das wäre noch etwas mehr als die 7,6 Millionen Tonnen des Jahres 2024.

Sollten die Preise für Kaliumchlorid in Brasilien aber im Jahresdurchschnitt auf dem Niveau von Ende 2024 liegen, könnte sich bei einer Absatzmenge von 7,5 Millionen Tonnen im Kundensegment Landwirtschaft ein operatives Ergebnis am unteren Ende der Bandbreite ergeben.

2024 sank der operative Gewinn bei einem Umsatzrückgang um rund fünf Prozent auf 3,7 Milliarden Euro um gut ein Fünftel auf 558 Millionen Euro. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzung sowie das eigene, im Herbst in der Tendenz reduzierte Ziel. Der Grund waren damals Produktionsengpässe, vor allem wegen einer überdurchschnittlich hohen Krankenquote unter den Bergleuten - ein Problem, mit dem viele Unternehmen nach der Corona-Pandemie phasenweise konfrontiert waren.

