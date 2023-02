Ebay schafft Gebühren für private Verkäufer ab

Ab dem 1. März fallen bei Ebay die Gebühren für private Verkäufer. Das soll nicht nur den privaten Verkauf ankurbeln – sondern auch das Gesamtgeschäft auf der Plattform.

Wer auf Ebay etwas verkaufen möchte, musste bislang 35 Cent Einstellgebühr bezahlen und etwa elf Prozent der Erlöse als Provision an die Verkaufsplattform abtreten. Das soll sich jetzt ändern. "Der Verkauf von Artikeln auf eBay.de ist ab dem 1. März 2023 innerhalb Deutschlands kostenlos", heißt es in den Informationen der Plattform. Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucherinnen und Verbraucher bislang beim Verkaufen über Ebay gesehen haben, erklärte das Unternehmen laut der Deutschen Presse-Agentur.

Ebay-Gebühren für gewerbliche Anbieter bleiben

Die neue Regelung ist auf Deutschland beschränkt und zeitlich unbefristet. Die Kosten für gewerbliche Anbieter ändern sich nicht. Der gewerbliche Verkauf macht laut Ebay mit etwa 80 Prozent den Großteil des Handels auf der Plattform aus.

Die Plattformbetreiber vertrauen dabei zum einen auf die Angaben der Verkäufer. Zudem kontrolliert die Plattform auch mithilfe von Algorithmen, ob die Selbstauskunft glaubwürdig ist. "Wenn jemand regelmäßig 20 iPhones am Tag verkauft, dann ist das für uns ein sehr klarer Hinweis, dass dies kein privater Verkäufer ist", erklärte Oliver Klinck, Geschäftsführer von Ebay Deutschland.

Gebühren-Wegfall soll sich auch für Ebay lohnen

Mit dem Wegfall der Gebühren verzichtet Ebay zwar zunächst auf Umsatz, doch die Plattformbetreiber erhoffen sich einen positiven Einfluss auf ihr Gesamtgeschäft. Der Anreiz des privaten Verkaufs treibe das Geschäft privater Verkäufe an, erweitere die Vielfalt des Angebots bei Ebay und steigere so die Attraktivität des Marktplatzes, sagte Klinck. Auch für die Plattform selbst soll sich die Änderung rechnen. "Wir sehen, dass die privaten Verkäufer auch als Käufer viel aktiver sind. Diejenigen, die über Ebay verkaufen, shoppen auch doppelt so viel wie die Käufer, die nur einkaufen", so Klinck.

Zuletzt verzeichnete Ebay einen Umsatzrückgang. Die Handelsplattform berichtete in der vergangenen Woche schwache Zahlen für das abgelaufene Weihnachtsquartal. Die Erlöse im Jahresvergleich sanken um vier Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro). Der bereinigte Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft fiel um zehn Prozent auf 581 Millionen Dollar.