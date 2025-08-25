Icon Menü
Ebrofrost in Offingen hat die Nudelproduktion revolutioniert

Bayerns Mutmacher

Unbekannter Weltmarktführer: Diese Nudeln haben Sie wahrscheinlich schon gegessen

Die Deutschen lieben Pasta. Rund 9,3 Kilo davon essen sie pro Jahr. Ein großer Teil stammt vom Unternehmen Ebrofrost aus Offingen. Jetzt will die Firma die Produktion mehr als verdoppeln.
Von Michael Kerler
    •
    •
    •
    Stephan Keck leitet das Unternehmen Ebrofrost, das Nudeln für Fertiggerichte und die Gastronomie herstellt.
    Stephan Keck leitet das Unternehmen Ebrofrost, das Nudeln für Fertiggerichte und die Gastronomie herstellt. Foto: Michael Kerler

    Eine gute Nudel braucht nur wenige Zutaten. Hartweizengrieß, Salz, Wasser, das war es im Wesentlichen. Die Kunst besteht darin, das richtige Mischungsverhältnis zu finden, dem Teig die richtige Form zu geben und die Nudel auf den Punkt zu kochen. Bissfest soll sie sein. Ein Unternehmen, dem dies angesichts des bisherigen Erfolges besser als anderen gelungen ist, befindet sich in Schwaben. Allerdings ist der Maßstab hier, in Offingen im Kreis Günzburg, ein anderer. Rund 120 Tonnen Nudeln stellt das international aufgestellte Unternehmen Ebrofrost jeden Tag her. Genug, um 480.000 Leuten zu einem guten Mittagessen zu verhelfen. Der Appetit auf Nudeln ist weltweit groß. Jetzt schickt sich das Unternehmen an, die Produktion in Schwaben zu verdoppeln.

