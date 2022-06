Wo gibt es noch Probleme mit der EC-Kartenzahlung?

Ein Softwarefehler legt gerade bundesweit Tausende EC-Kartenlesegeräte lahm. Wo Sie aktuell mit EC-Karte bezahlen können. Ein Überblick.

Ob Aldi, Rossmann oder Edeka - wer in letzter Zeit einkaufen war, wurde spätestens beim Bezahlen überrascht. "Kartenzahlung heute nicht möglich", heißt es an vielen deutschen Supermarktkassen. Denn seit Tagen gibt es Probleme mit der EC- und Kreditkartenzahlung. In den meisten Fällen gibt es mittlerweile Entwarnung.

Allerdings kommen auch neue Unternehmen hinzu: Jetzt meldete auch die Deutsche Bahn Probleme bei der Kartenzahlung. Wie der Tagesspiegel berichtet, bestätigte eine Sprecherin der DB der Zeitung: "Leider kann es aktuell beim Bezahlen per EC- und Kreditkarte in den DB-Reisezentren zu technischen Einschränkungen kommen". Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Alternativ könnten Kunden ihre Fahrkarten online oder an den Ticketautomaten kaufen.

Die Drogeriemarktkette dm meldet derweil, dass die Zahlung mit Girokarte in den Märkten wieder normal funktioniert. Probleme gebe es weiterhin bei der Zahlung mit Kreditkarten, wie der Tagesspiegel von Finanz-Geschäftsführer Martin Dallmeier erfuhr.

Entwarnung bei EC-Kartenzahlung: Supermärkte tauschen Geräte aus

Bereits zum Wochenende gab es eine erste Entwarnung von zwei der betroffenen Supermarktketten: Bei Aldi Nord und Netto funktioniert die Zahlung mit EC-Karte wieder. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland von einer Sprecherin von Aldi Nord erfahren.

Man habe die betroffenen Geräte des Herstellers durch neue ersetzt. Das sei sowieso geplant gewesen, so die Sprecherin. Durch den Ausfall sei der Austausch nun vorgezogen worden. Auch in allen anderen Supermarktketten wurden mittlerweile EC-Geräte ausgetauscht.

In einzelnen Filialen könne es aber sein, dass die Kartenzahlung noch immer Probleme bereite, weil die Umrüstung noch andauert. Kunden würden am Eingang der jeweiligen Filialen aktuell darüber informiert werden.

EC-Kartenzahlung: Warum funktioniert die Kartenzahlung nicht?

Grund für die Störungen bei der Kartenzahlung ist vermutlich ein Softwarefehler. Das sagen zumindest der Hersteller des betroffenen Lesegeräts Verifone.

Denn von den Problemen bei der Kartenzahlung ist nur ein einziges Gerät betroffen - der Terminal-Typ H5000. Dieses wird hauptsächlich in Deutschland eingesetzt, so der Hersteller.

EC-Kartenzahlung: Wann werden die Probleme behoben?

Wie der Spiegel berichtet, sei der Zahldienstleister Payone von Verifone informiert worden, dass auf sämtliche betroffene Geräte neue Softwareupdates eingespielt werden müssen, als manuelle Eingriffe. Grund dafür sei ein Zertifikationsfehler.

Wann genau das jedoch stattfindet, habe der Hersteller noch nicht konkretisiert. Eine Sprecherin von Payone sagte, das Unternehmen gehe davon aus, "dass dieser Vorgang nicht ad hoc in der Fläche ausgeführt werden kann, sondern vermutlich einige Tage in Anspruch nehmen wird." Unabhängig davon würden Alternativen erarbeitet, damit Karten schnellstmöglich wieder akzeptiert werden könnten.

Supermarkt, Tankstelle, Baumarkt: Sind alle Läden von den Zahlungsproblemen betroffen?

Es sind nicht alle Läden von den Zahlungsausfällen betroffen. Lediglich einzelne Kassen, die das betroffene Lesegerät benutzen, fallen aus. Teilweise sind aber auch ganze Filialen betroffen gewesen; etwa von Kaufland, Edeka oder Rossmann und zuvor auch Aldi Nord und Netto.

Auch an einzelnen Tankstellen kann es zu Problemen bei der Kartenzahlung kommen.

Aldi, Edeka, Netto, Penny: Wo ist Kartenzahlung möglich?

Nicht betroffen von den Problemen bei der EC-Kartenzahlung sind die Supermärkte Aldi Süd, Rewe, Penny und Lidl. Denn diese benutzen das betroffene Gerät nicht. Mittlerweile dürfte Kartenzahlung bei allen Supermärkten wieder möglich sein.

EC-Kartenzahlung: Was soll ich jetzt beachten?

Nehmen Sie in den nächsten Tagen Bargeld mit bis das Problem mit dem Terminal behoben ist. Bankautomaten sind nicht von der Störung betroffen. Sie können also problemlos Bargeld abheben.

Beim Einkaufen achten Sie auf Aushänge oder Schilder, sodass Sie nicht erst an der Kasse überrascht werden.