Image-Kampagne wirbt in Stuttgart für Umzug nach Berlin

Die großangelegte Imagekampagne einer Berliner Werbeagentur für die Bundeshauptstadt will Baden-Württemberger animieren. «Echte Schwaben ziehen um» steht auf Plakaten, die für Stuttgart bestimmt sind. Vor allem der Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gilt als Hochburg der schwäbischen Community, die als spießig, wohlhabend und provinziell gilt. In Berlin hängen schon seit letzter Woche selbstironische Plakate mit Sprüchen wie «Wir können unfreundlich, aber auf die nette Art.»

Auch in anderen deutschen Städten versucht der Berliner Senat, das teilweise schlechte Ansehen der Hauptstadt aufzupolieren. In München wirbt Berlin für sich mit dem Satz: «Hier ziehen die Bayern die Lederhosen aus». In Köln heißt es mit Bezug zum Symbol des Fußballvereins FC Köln: «Wir haben alles, nur keinen Bock». In zehn weiteren Städten sollen später Plakate folgen.

Insgesamt seien für die Kampagne 15 bis 20 Slogans entwickelt worden, 1.500 Plakatflächen seien geplant, hieß es von der zuständigen Werbeagentur Dojo aus Kreuzberg. Auch Sprüche auf Englisch und in weiteren Sprachen sind im Konzept vorgesehen. In Internetkanälen wie Instagram werden außerdem Menschen, Vereine und Initiativen, die sich in Berlin engagieren, in kurzen Videos vorgestellt.