Von Konto zu Konto in Sekunden: Geld soll schneller ankommen

Die EU-Kommission will Echtzeitüberweisungen verpflichtend machen. Bislang kann es nach einer Banküberweisung oft noch Stunden oder gar Tage dauern, bis das Geld beim Empfänger ist.

Bis die zugesagten Euro auf dem Konto landen, kostet es oft Nerven: Wer privat den antiken Esstisch oder das alte Auto verkauft, geht mit dem Geschäft zumindest das Restrisiko ein, dass der Käufer das Geld doch nicht überwiesen hat. Im besten Fall dauert es Stunden, im schlechtesten Fall Tage, bis das Geld auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist. Echtzeitüberweisungen würden das Problem lösen – aber sie führen bislang ein Schattendasein als teures Nischenprodukt. Das soll sich nach dem Willen der EU ändern. Die Brüsseler Behörde will Zahlungsabwicklungen in Echtzeit zum neuen Standard machen.

So soll der Empfänger nur wenige Sekunden nach dem Absenden der Banküberweisung über den erhaltenen Betrag verfügen können – und das rund um die Uhr, Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. Am heutigen Mittwoch präsentiert die Kommission einen Gesetzentwurf, der unserer Redaktion vorliegt. Neben der Forderung, dass alle Finanzinstitute den Service anbieten müssen, gehört auch jene, dass für die Blitztransfers dieselben Gebühren anfallen wie für die bisherige zeitaufwendige Überweisung. Das heißt: Falls die eine nichts kostet, muss die andere auch gratis sein. Als „einen Gewinn für Verbraucher” lobte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber den Vorstoß. Es sei „schlichtweg nicht mehr zeitgemäß”, wenn man die Zahlungsabwicklung in Tagen und Stunden messen müsse. „Mit Instant Payments kommt der europäische Zahlungsverkehr im 21. Jahrhundert an”, so Ferber. Gleichzeitig müsse jedoch sichergestellt sein, „dass Verbraucher die gleichen Verbraucherschutz- und Sicherheitsstandards genießen wie bei regulären SEPA-Zahlungen“.

Echtzeitüberweisungen sind in Europa seit 2017 möglich

Im Bankensektor dürfte man die 21 Seiten der Kommission dagegen weniger erfreut studieren. Hinter vorgehaltener Hand hieß es gestern, man könne sich die Preisgestaltung nicht diktieren lassen.

In Europa sind sekundenschnelle Überweisungen von Konto zu Konto bereits seit November 2017 technisch möglich, aber Ende 2021 waren laut EU lediglich rund elf Prozent aller Euro-Transfers auch Echtzeitüberweisungen. Die überwältigende Mehrheit der Kunden greift also nur in Ausnahmefällen auf die meist kostenpflichtige Option zurück. Das liegt auch an Sicherheitsbedenken. Was zum Beispiel passiert, wenn der Zahlende aus Versehen eine Nummer verdreht und das Geld ohne Verzögerung auf einem falschen Konto landet? Um das Problem auszuräumen, will die EU-Kommission die Finanzinstitute dazu zwingen, unverzüglich zu prüfen, ob die Angaben, also IBAN und Name des Empfängers, zusammenpassen. Diesen Service, für den die Banken wiederum eine Sonderabgabe verlangen dürften, sollen die Kunden freiwillig wählen können. Obwohl das „substantielle” Investitionen erfordere, wären diese „verhältnismäßig”, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Bis Echtzeitüberweisungen verpflichtend sind, dauert es noch

Derzeit seien viele Milliarden Euro in Zahlungssystemen im Umlauf, „die nicht für den Konsum oder Investitionen zur Verfügung stehen”. Kritiker werfen ein, dass Instant Payments Schwierigkeiten beim Thema Sanktionen und bei der Geldwäsche-Überwachung bereiten. Es ist die Aufgabe der Banken sicherzustellen, dass Personen, Organisationen oder Firmen, die auf einer schwarzen Liste stehen, keine Finanzgeschäfte tätigen. Wie lässt sich das bewerkstelligen, wenn das Geld in Sekunden das Konto wechselt?

Lesen Sie dazu auch

Damit EU-Strafmaßnahmen eingehalten werden, „ohne Reibungen zu erzeugen”, seien Zahlungsservice-Anbieter laut dem Dokument der Behörde dazu verpflichtet, „ein harmonisiertes Verfahren einzuhalten”. Einheitliche Regeln sollen es also richten.

Bis die Blitz-Überweisungen wirklich zum Alltag gehören, dürfte allerdings noch eine Weile vergehen. Denn nun beschäftigen sich das EU-Parlament und der Rat der 27 Mitgliedstaaten mit dem Entwurf, um sich dann auf einen Kompromiss zu einigen.