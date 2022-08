Keine Milka-Schokolade in Edeka-Regalen: Das ist der Grund

Die Schokoladen-Regale in vielen Edeka-Märkten sind aktuell ziemlich leer. Grund dafür ist ein Streit mit dem Milka-Hersteller Mondelez. Worum es dabei geht.

In vielen Edeka-Märkten sehen die Schokoladen-Regale im Moment ziemlich leer aus. Denn es gibt wieder Streit zwischen Edeka und dem Milka-Hersteller Mondelez – schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Es geht um Preisforderungen und um die offenbar hohe Differenz beim Schokoladen-Regalpreis zwischen Deutschland und anderen Märkten. Die Auseinandersetzung wirkt sich einem Bericht der Lebensmittel Zeitung zufolge auf die Belieferung der Supermärkte aus. Bestellte Ware würde nicht geliefert.

Edeka: Keine Milka-Schokolade im Supermarkt

In dem Konflikt gehe es um den Einkaufspreis. Deutschland galt lange als der Markt, in dem Discounter dafür Sorge trugen, dass die Lebensmittelpreise im europäischen Vergleich günstig bleiben. Doch jetzt ist eine Tafel Milka-Schokolade im Ausland bis zu 42 Prozent günstiger als hierzulande. In den Niederladen kostet eine Tafel zum Teil nur 75 Cent. In Frankreich geht ein Dreierpack für 2,99 Euro über die Ladentheke. Ein Gegenbeispiel ist allerdings Portugal. Dort kostet eine Tafel bei Aldi 1,69 Euro.

Zu welchem Einkaufspreis Mondelez die Schokolade jeweils abgibt, lässt sich nur bedingt an den Verkaufspreisen ablesen. Es ist bekannt, dass Marken den Händlern in verschiedenen Märkten zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Doch es geht dabei um die Höhe der Differenz. Zuletzt ist der Verkaufspreis einer Tafel von 1,15 Euro auf 1,29 Euro gestiegen – auch bei den Discountern Netto und Aldi. Nur bei Lidl gibt es Milka-Schokolade laut der Lebensmittel Zeitung noch für 1,15 Euro.

Zweiter Streit zwischen Edeka und Mondelez um Milka-Produkte

Bereits im Frühjahr war es zu einem Streit zwischen Edeka und Mondelez gekommen. Es war sogar im Gespräch, dass Edeka Milka-Produkte aus dem Sortiment nimmt. Im März einigten sie sich allerdings. Diese Einigung war aber wohl nur eine Zwischenlösung.

