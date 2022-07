Egal-Wohin-Ticket: Infos zum Angebot der Deutschen Bahn

Für Reisewillige gibt es eine neue Möglichkeit, günstig an Fahrten mit der Deutschen Bahn zu kommen: das Egal-Wohin-Ticket. Wir erklären, worum es sich handelt.

Nach dem 9-Euro-Ticket (noch bis Ende August gültig) gibt es ein weiteres Angebot für Zugreisende, die an vergünstigte Tickets kommen wollen: Die Deutsche Bahn bietet das "Egal-Wohin-Ticket" an. Wir erklären, was es damit auf sich hat, zu welchem Preis man es wo kaufen kann und für wen sich das Angebot überhaupt lohnt.

Was ist das Egal-Wohin-Ticket?

Das Egal-Wohin-Ticket ist ein gemeinschaftliches Angebot zwischen der Deutschen Bahn und der EDEKA-Gruppe. In den dazugehörigen Filialen des Handelskonzerns kann für einen bestimmten Preis ein Ausdruck erworben werden, der einen eigenen Buchungscode beinhaltet. Anhand dieser Kombination kann auf einer Ticketplattform des privatisierten Transportunternehmens die Fahrt an einen beliebigen Zielort gebucht werden.

Wo und zu welchem Preis kann man das Egal-Wohin-Ticket kaufen?

Wer sich ein Egal-Wohin-Ticket der Bahn kaufen möchte, bekommt diese Möglichkeit in den Filialen der beteiligten Handelsunternehmen. Dazu gehören Filialen von Edeka, Marktkauf, BUDNI, nah&gut sowie trinkgut. Es gibt jedoch eine Ausnahme, bei der Kunden kein entsprechendes Ticket ergattern können: Netto Marken-Discount. Bei den vorher genannten Läden ist die Fahrkarte zum Preis von 39,95 Euro erhältlich.

Egal-Wohin-Ticket: Gültigkeit, Strecken und Bedingungen

Das Egal-Wohin-Ticket der Deutschen Bahn gilt deutschlandweit auf allen Strecken sowie sämtlichen Zügen. Somit sind im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket auch Fernverkehrszüge wie der ICE von der Aktion nicht ausgeschlossen. Wer möchte, kann beispielsweise vom Süden in den Norden der Republik fahren. Damit wäre theoretisch auch die Strecke Garmisch-Partenkirchen nach Sylt abgedeckt. Jedoch: Eine Rückfahrt muss dann noch mal separat gebucht werden! Weitere wesentliche Bedingungen:

Es handelt sich um Tickets für die 2. Klasse.

Kinder bis einschließlich 14 Jahre können kostenlos mitfahren.

Achtung: Ab einem Alter von 6 Jahren sind sie bei der Umwandlung der Fahrkarte als kostenloser Mitfahrer anzugeben.

Video: SAT.1

Zeitraum: Ab wann und bis wann das Egal-Wohin-Ticket gilt

Wer eine Egal-Wohin-Fahrkarte der Deutschen Bahn organisiert, erwirbt den Anspruch für eine Einzelfahrt. Einen ganzen Monat damit fahren ist bei der Ticket-Aktion also nicht möglich. Das Außergewöhnliche im Gegensatz zu früheren, ähnlichen Supermarkt-Aktionen ist allerdings die lange Gültigkeit:

Verkauf des Tickets ist in den genannten Märkten bis 31. März 2023 vorgesehen.

Einlösbar ist das Egal-Wohin-Ticket bis zum 30. Juni 2023.

Die Reise muss bis 9. Dezember 2023 stattgefunden haben.

Buchungen sind bereits kurzfristig möglich.

Die Fahrkarte unterliegt einer Zugbindung, die mindestens zwei Tage zuvor gebucht wird.

Lohnt sich ein Egal-Wohin-Ticket?

Die wesentliche Frage ist, für wen sich das Egal-Wohin-Ticket rentiert. Interessierte sollten abwägen und sich die Fahrkarte womöglich nur dann sichern, wenn ohnehin eine längere Zugreise ansteht. Die 39,95 Euro können sich dann als Schnäppchen erweisen, wenn für die entsprechende Zugverbindung sonst ein höherer Preis fällig wäre. Es empfiehlt sich vor dem Kauf ein Blick in das DB-Buchungsportal, um einen Kostenvergleich anzustellen.

