Weltbild-Insolvenzverwalter Plail: „In der Summe war es dann nicht mehr beherrschbar“

Vor gut einem Jahr, Herr Plail, musste Weltbild zum zweiten Mal Insolvenz anmelden. Was ist aus den 440 Mitarbeitern und den vielen Tochterunternehmen geworden?

CHRISTIAN PLAIL: In der Abwicklungsmannschaft bei der Konzernmutter Weltbild sind jetzt noch zwei Mitarbeitende. Einige der 440 früheren Angestellten sind woanders untergekommen, manche suchen noch Arbeit. Genaue Zahlen der Vermittlungen habe ich noch nicht, das wird von der Agentur für Arbeit noch aufgearbeitet.

Und wie schaut es mit den Tochtergesellschaften wie etwa buecher.de aus?

PLAIL: Das ist unterschiedlich. buecher.de zum Beispiel wurde von Thalia übernommen. Da sind sämtliche Arbeitsplätze erhalten geblieben. Das waren um die 40 Stück. Beim Gesundheitsartikel-Unternehmen Orbisana, das die nächstgrößte Tochtergesellschaft war, wurde gerade erst im Mai ein Insolvenzplan verabschiedet, über 200 Arbeitnehmer werden weiterbeschäftigt.

Icon vergrößern Das Unternehmen Weltbild musste im Juni 2024 Insolvenz anmelden und hatte keine Zukunft mehr. Insolvenzverwalter Christian Plail nennt die Gründe. Foto: Jens Büttner, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Unternehmen Weltbild musste im Juni 2024 Insolvenz anmelden und hatte keine Zukunft mehr. Insolvenzverwalter Christian Plail nennt die Gründe. Foto: Jens Büttner, dpa

Wie groß waren insgesamt die Verbindlichkeiten bei Weltbild?

PLAIL: Wir reden von einem dreistelligen Millionenbetrag.

Was war – nun mit etwas Abstand – die Hauptursache für die zweite Weltbild-Insolvenz?

PLAIL: Vieles war schon in der ersten Insolvenz 2014 angelegt, da sind damals bestimmte Strukturen nicht aufgearbeitet worden. So gab es zum Beispiel Altlasten bei der IT. In der Corona-Zeit ging es wirtschaftlich relativ gut, da haben viele bei Weltbild bestellt. Dann kamen der Abschwung und die Inflation, das hat stark auf die Umsätze gedrückt. Die betrieblichen Strukturen waren auf deutlich höhere Umsätze ausgelegt. Hinzu kommt, dass die Gruppe durch Unternehmenskäufe ständig erweitert wurde. Und da hat die Organisation nicht mehr ganz mitgehalten. In der Summe war es dann nicht mehr beherrschbar.

Der Betriebsrat hat damals harte Vorwürfe an die Droege Gruppe adressiert, die bei Weltbild nach der ersten Insolvenz eingestiegen war. Diese habe Weltbild „heruntergewirtschaftet“, wie es hieß. Sie kennen die Bilanzen wie kein Zweiter: Was ist dran an den Vorwürfen?

PLAIL: Das zu bewerten, ist noch zu früh. Wir sind immer noch dabei, Zahlen und Abschlüsse aufzuarbeiten. Wir betreiben nach wie vor Ursachenforschung. Arbeitnehmervertreter, Management und Insolvenzverwaltung haben aber nach dem Insolvenzereignis alle anstehenden Themen sachlich abgearbeitet.

Haben Sie Weltbild-Manager im Zuge des Insolvenzverfahrens verklagt?

PLAIL: Nein. Wie gesagt: Die Aufarbeitung läuft noch.

Icon vergrößern Weltbild hatte zuletzt noch eine neue Zentrale bezogen. 2024 kam die Insolvenz. Foto: Michael Hochgemuth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Weltbild hatte zuletzt noch eine neue Zentrale bezogen. 2024 kam die Insolvenz. Foto: Michael Hochgemuth

Neben Weltbild gingen 2024 noch 21.811 weitere Firmen pleite. Nicht so viele wie nach der Finanzkrise 2009, aber doch so viele wie seit 2016 nicht mehr. Viele potenzielle Kunden für Sie, aber schlecht für den Standort. Was läuft bei uns schief?

PLAIL: Zunächst einmal: Eine Insolvenz wird immer als etwas Böses und Schlimmes angesehen, aber das stimmt nur begrenzt. Insolvenzen haben immer auch eine marktbereinigende Wirkung – zudem bieten sie die Chance für einen Neustart. Richtig ist, wir haben mehr Arbeit als in den vergangenen Jahren, aber wir erleben gerade auch einen Nachholeffekt aus der Corona-Zeit. Viele Unternehmen konnten sich damals nur mit den Pandemie-Hilfen über Wasser halten. Grundsätzlich kann man sagen: Die Kosten in Deutschland steigen stark und die Umsätze halten nur bedingt Schritt. Zudem sorgen Lieferengpässe, die überbordende Bürokratie und die geopolitischen Verwerfungen für zusätzliche Schwierigkeiten. Das ist eine toxische Situation. Die Unternehmen spüren die Krise und sind dabei in unterschiedlichen Stadien. Ich rede weniger von großen Industrieunternehmen, sondern vom Mittelstand. Dort sehe ich aktuell das größte Risikopotenzial. Wir erwarten nicht, dass die Zahl der Insolvenzen in Deutschland dieses Jahr sinkt.

Die neue Bundesregierung hat schon Maßnahmen ergriffen, die dem Standort helfen sollen. Die Stromsteuer sinkt, aber eben nicht für alle. Richtig oder falsch?

PLAIL: Ich würde sie für alle senken. Weil es versprochen war und weil die Energiekosten in Deutschland im internationalen Vergleich zu hoch sind. Geringere Stromkosten fördert zudem die Umstellung von fossilen Energieträgern auf Strom und können somit einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Und dann der sogenannte Booster: Unternehmen können Maschinen degressiv abschreiben, zudem soll die Körperschaftssteuer auf 10 Prozent sinken. Saniert man damit schon einen Standort?

PLAIL: Man muss ja unterscheiden zwischen Sanieren und Restrukturieren. Eine Sanierung soll sofort greifen, bei einer Restrukturierung lasse ich mir mehr Zeit. Die Maßnahmen sind gut gemeint, aber sie werden nicht zu einem schnellen Ergebnis in der Kasse der Unternehmen führen.

Was schlagen Sie vor?

PLAIL: Wenn man jetzt schon Schulden in dem Ausmaß macht – ob das richtig ist oder nicht, möchte ich nicht bewerten – dann würde ich jetzt auch Gas geben und mich nicht in parteipolitischen Diskussionen verzetteln. Wir haben jetzt die Chance, schnell in die Infrastruktur, in Straßen, den Hochbau, Schulen, Schwimmbäder und nicht zuletzt die Bahn zu investieren. Wenn man das schnell umsetzt, wird das sicher sehr vielen Branchen zugutekommen.

Als Insolvenzverwalter kommen Sie in Unternehmen, in denen es vielleicht noch nicht lichterloh brennt, aber wo es schon gewaltig raucht. Wie sagt man einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsführer, dass es nicht mehr weitergeht?

PLAIL: Das ist sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber man braucht ein sonniges Gemüt. Denn: Wir beginnen unsere Beratung immer optimistisch und nach vorne gewandt. Wenn Insolvenz angemeldet werden muss, nehmen wir oft wahr, dass die Manager auf eine gewisse Art erleichtert sind. Denn hinter den Unternehmensverantwortlichen liegen ja furchtbare Zeiten. Sie mussten den Geschäftsbetrieb unter schwierigsten Bedingungen fortführen, sich mit den Gläubigern auseinandersetzen und mit den Banken klarkommen, die ihnen den Geldhahn zudrehen. Und dann gibt es auf einmal jemanden, auf den man das abwälzen und der mit speziellen Maßnahmen helfen kann. Das wirkt oft befreiend. Der häufigste Grund für Unternehmensschließungen ist übrigens der zu späte Insolvenzantrag.

Und was ist der häufigste Grund für eine Insolvenz?

PLAIL: Die Gründe sind in der Regel vielfältig. Oft liegen die Fehler in der Geschäftsführung, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und zu spät auf Krisensituationen reagiert.

Christian Plail Christian Plail, 62, ist seit 1990 bei Schneider Geiwitz & Partner. Der geschäftsführende Gesellschafter ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht – und der Insolvenzverwalter von Weltbild.