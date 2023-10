Ohne Werbung und laute Durchsagen: So ist es im stillen Supermarkt

Ein Edeka-Markt in Hannover verzichtet zur „Stillen Stunde“ auf Musik, Werbedurchsagen und weitere Kaufanreize. Wie das Konzept beim Publikum ankommt.

Dienstagmittag am Herrenhäuser Markt in Hannover. Wer den dortigen Edeka-Supermarkt betritt, wird von einem Aufsteller begrüßt, auf dem einen ein Emoji mit dem Finger auf dem Mund anlächelt und „Psst!“ sagt. Ein paar Schritte weiter gelangen Kunden in die Obst- und Gemüseabteilung, in der es merkwürdig dunkel ist – es leuchten nur wenige Strahler. „Die sparen vielleicht Strom“, meint ein irritierter Mann zu seiner Begleiterin. Bei der Brot-Selbstbedienungstheke ist das Licht ganz aus. Insgesamt ist die Beleuchtung im rund 550 Quadratmeter großen Supermarkt gedämmt – und vor allem ist es deutlich leiser. Keine Lautsprecherdurchsagen, keine Musik, kein Piepen beim Scannen der Ware an der Kasse. Von 13 bis 15 Uhr gilt an diesem Tag die „Stille Stunde“ – Kunden können in Ruhe einkaufen. „Wir hatten einen Autisten als Praktikanten, der von den Problemen durch Reizüberflutung berichtet hat. Darauf wollten wir reagieren“, sagt die stellvertretende Marktleiterin Susanne Riefenstahl und fügt hinzu: „Der Praktikant ist jetzt bei uns angestellt.“

Um Lärm zu vermeiden, ist in der „Stillen Stunde“ die Brotschneidemaschine abgestellt, auf das Auffüllen der Regale wird verzichtet. Am Ausgang steht ein Mitarbeiter, der die leeren Einkaufswagen annimmt und sie mit Gefühl in die anderen Wagen schiebt, damit es nicht scheppert. „Durch den niedrigeren Geräuschpegel verhalten sich die Kunden im Schnitt deutlich leiser“, hat Riefenstahl festgestellt. Ursprünglich wollte Ladeninhaberin Nadja Wirth die „Stille Stunde“ alle drei Wochen anbieten – wegen der positiven Resonanz nach den ersten beiden Terminen findet sie ab sofort einmal wöchentlich statt.

Supermarkt in Hannover: Die „Stille Stunde“ hilft auch dem Personal

„Ich könnte hier immer auf Musik verzichten. Ich bin froh, wenn ich schnell mit dem Einkauf fertig bin“, sagt Simon Hermes. Die fehlende Beschallung war dem Studenten gar nicht aufgefallen – wohl aber, dass es in der Obstabteilung dunkler war. „Das fand ich sehr angenehm“, sagt der 27-Jährige. Auch Christina Duzy, 75, findet das dezentere Licht gut. Mit Lautsprecherdurchsagen hat sie eigentlich kein Problem, doch etwas stört sie: „Überall wird man von der Werbung mit ‚du‘ angesprochen. Das finde ich nicht angemessen.“

Patricia Schlicker ist Verkäuferin im Edeka-Markt und von der „Stillen Stunde“ begeistert. „Ständige Musik im Hintergrund ist auch für uns eine Belastung. Jeden Tag zwei ruhigere Stunden wären noch besser“, sagt die 51-Jährige. Eine Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung von 2020 hat herausgefunden, dass die Mehrheit der befragten Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel vor allem über einen insgesamt hohen Geräuschpegel im Kassen- und Verkaufsbereich sowie über schreiende Kinder klagt. „Das ist kein gehörgefährdender Lärm, aber er kann auch darunter negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben“, lautet das Fazit der Studienautoren. Sie machen konkrete Vorschläge wie Headsets für Beschäftigte, die Durchsagen ersparen und süßwarenfreie Zonen im Kassenbereich als Mittel gegen quengelnde Kinder und genervte Eltern.

In Neuseeland und Irland verzichten Geschäfte auf lärmende Werbung

In Neuseeland und Irland verzichten viele Geschäfte auf akustische und optische Werbung – in Deutschland sind Läden wie der am Herrenhäuser Markt dagegen die seltene Ausnahme. Daran wird sich vermutlich wenig ändern, wenn man sich Aussagen von Lebensmittelketten anschaut. „Wir haben großes Verständnis für Kund:innen und Mitarbeiter:innen, die es gerne etwas leiser haben. Daher kann in jedem Markt die Lautstärke der Musik individuell geregelt werden“, heißt es bei Penny – der Discounter, in dem den ganzen Tag der Sender Penny-Live mit einer Mischung aus Musik, Werbung für eigene Produkte und Kurznachrichten à la „Pilze richtig einfrieren“ und „Boris Becker wieder Trainer“ im Hintergrund läuft. Netto mit Sitz der Zentrale in Maxhütte zieht es vor, auf eine Anfrage gar nicht erst zu antworten. Bei Tegut, eine Lebensmittelkette mit 300 Filialen vor allem in Hessen und Bayern, teilt die Pressestelle mit: „Einkaufsbegleitende Effekte wie Beleuchtung und Beschallung dienen der Orientierung und Unterstützung beim Einkauf und sind so konzipiert und eingestellt, dass sie ein bestmögliches Einkaufserlebnis für die Kundschaft möglich machen.“

Die Betreiber von Laden-Radios verteidigen ihr Konzept

Deutlicher wird Radio P.O.S aus Kiel, das für Kaufland, Roller, Intersport und Poco die Geräuschkulisse liefert. Für sein Laden-Radiogramm, das sogenannte Instore Radio, wirbt P.O.S so: „Kaum etwas löst mehr Emotionen aus als Musik, daher sind Beschallungssysteme in zahlreichen Branchen ein wichtiges Instrument zur Steuerung des geschäftlichen Erfolgs geworden. Instore Radio schafft so eine Atmosphäre, die sich positiv auf Verweildauer und das Konsumverhalten der Kunden auswirkt.“ Echion aus Augsburg bietet daneben auch den gezielten Einsatz von Licht, Werbemitteln und Duft in Läden an, um die Kaufbereitschaft zu erhöhen. Zu den Kunden zählt unter anderem Globus mit seinen 65 Markthallen und 89 Baumärkten vor allem in Südwestdeutschland. In den Rewe-Märkten ist das Instore Radio von Echion zu hören. Eines der Hauptargumente von Anbietern wie Echion und P.O.S: „Instore Radio ist nicht abschaltbar!“

Genau gegen diese „lästige Zwangsbeschallung im öffentlichen Raum“ wendet sich der Verein „LautsprecherAUS!“, der die Belastung des Nervensystems, die Manipulation zu mehr Konsum sowie Gereiztheit und Unwohlsein als Folgen nennt. Fabian Diekmann, Referent beim Bundesverband Autismus Deutschland, weiß, dass viele Händler auf die absatzfördernde Wirkung von Musik setzen – und hofft dennoch, dass die „Stille Stunde“ populärer wird: „So eine Aktion ist gut für das Image, das Interesse daran wächst. Weniger Reize im Laden hilft nicht nur Menschen mit Autismus. Sonst werden immer mehr bei Lieferdiensten bestellen.“