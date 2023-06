Elektromobilität

Wie die E-Wende auf dem Automarkt läuft

Für viele Menschen kommt der Kauf eines Autos mit Elektroantrieb grundsätzlich in Betracht.

Plus E-Autos werden stark nachgefragt, Verbrenner allerdings noch mehr. Liegt das an den reduzierten Förderprämien? Oder am vergleichsweise wieder günstigen Sprit?

Von Stefan Küpper

Auch wenn sich die Spritpreise seit den Höchstständen zu Kriegsbeginn längst wieder eingependelt haben, bleibt Tanken teuer. Der Liter Benzin lag nach ADAC-Angaben zuletzt im Bundesdurchschnitt bei 1,78 Euro und der Liter Diesel bei 1,57 Euro. Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund, dass den jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zufolge Elektro-Autos zwar mit hohen Steigerungsraten nachgefragt werden, trotzdem aber unter dem Strich immer noch mehr Verbrenner verkauft werden. Stockt die E-Wende im Auto-Sektor also? Und falls ja, woran liegt das?

Laut KBA-Statistik von Ende Mai wurden im vergangenen Monat rund 247.000 Autos in Deutschland neu zugelassen. Stromer (batterie-elektrisch) erreichten dabei einen Anteil von 17,3 Prozent. Verbrenner (Benzin und Diesel) kamen allerdings auf etwas über 53 Prozent. Von Januar bis April wurden in Deutschland fast 378.000 E-Autos (BEV und Hybride) zugelassen. Und rund 487.000 Verbrenner (Benziner und Diesel). Besonders beliebt bleiben übrigens die großen SUV.

