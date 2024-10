Autofahren mit 16 Jahren? Der Ellenator macht es möglich

Fünf Autos des Modells Fiat 500 stehen in einer Autowerkstatt im Ostallgäu nebeneinander. An jedem werkelt ein Mechaniker. Was hier in der unscheinbaren Werkstatt passiert, ist weltweit einmalig. Die Männer bauen die Hinterachse aus, schweißen dafür einen Metallkasten in den Kofferraum und drosseln die Leistung der Ottomotoren. Fertig ist der Ellenator. Für tausende Jugendliche in ganz Deutschland und darüber hinaus bedeutet der Ellenator ein Stück Freiheit. Denn dank eines Tricks können mit den umgebauten Kleinwagen schon 16-Jährige unabhängig unterwegs sein.

