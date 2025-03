Ifo-Präsident Fuest plädiert für Abschaffung von Elterngeld

Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts in München, hat für eine Abschaffung des Elterngeldes plädiert. „Das Elterngeld würde ich ganz abschaffen. Es ist ein klassischer Fall von nice-to-have, aber nicht prioritär“, sagte Fuest der Welt am Sonntag. In vielen Fällen müsse die Bedürftigkeit überprüft werden. Viele Empfängerinnen und Empfänger seien finanziell ausreichend versorgt, erläuterte der Ökonom.

Ifo-Chef Fuest bezeichnet Elterngeld als „nice to have“

„Bei allen staatlichen Leistungen muss überprüft werden, ob sie zielgenau wirken“, sagte Fuest mit Blick auf Haushaltsverhandlungen in einer neuen Regierung. In der Ampel-Koalition hatte die Finanzierung staatlicher Leistungen wie zum Beispiel der Kindergrundsicherung immer wieder zu Streit geführt.

Für das Elterngeld waren bisher rund acht Milliarden Euro im Haushalt vorgesehen. Diese Summe wurde bereits gekürzt. Ab April vergangenen Jahres sank die Bezugsgrenze zunächst auf 200.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen und ab 2025 auf 175.000 Euro. Außerdem können Eltern seit April 2024 nach dem ersten Geburtstag des Kindes zeitgleich kein Basiselterngeld mehr beziehen. Das geht seither statt zwei nur noch einen Monat lang.

Ökonom Fuest: Zukünftige Regierung muss bei Staatsausgaben umschichten

Eine zukünftige Regierung müsse nun vor allem bei den Staatsausgaben umschichten, sagte der Chef des ifo Instituts auch unserer Redaktion am Donnerstag. Zuletzt sei die Staatsausgabenquote auf 49 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. In den 2010er-Jahren habe sie noch bei 45 Prozent gelegen, was laut Fuest ein erheblicher Anstieg sei.

Der deutsche Staat finanziere einen „Wildwuchs von Leistungen“, erläuterte der Ökonom unserer Redaktion. Darunter falle für Fuest auch das aktuelle Rentensystem. Ziel einer zukünftigen Regierung solle sein, dass zumindest der Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung im Haushalt nicht mehr als ein Prozent pro Jahr anwachse.