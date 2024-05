Offshore-Windkraft

EnBW baut in der Nordsee den größten Windpark Deutschlands

Plus Auf einer Fläche etwas größer als der Starnberger See produzieren 64 Windräder künftig Strom, der für über eine Million Haushalte reichen würde.

Von Matthias Zimmermann

Wenn alles gut geht, wird es am Samstag losgehen: Ein riesiger schwimmender Kran soll mit der Installation des ersten von 64 geplanten Stahlfundamenten in der Nordsee beginnen. 70 Meter lang ist das Teil mit einem Durchmesser von über neun Metern, das 85 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum in den Meeresboden der Nordsee gerammt wird. Es wiegt 1350 Tonnen und soll später ein Windrad mit ähnlich gigantischen Ausmaßen tragen. Ende 2025 sollen die Arbeiten am bislang größten deutschen Offshore-Windpark abgeschlossen sein.

"He Dreiht", auf Niederdeutsch "Er dreht", heißt das Großprojekt, das der Energieversorger EnBW als Mehrheitsgesellschafter zusammen mit mehreren Investoren stemmt. Mit den 960 Megawatt (MW) installierter Leistung verdoppelt EnBW seine bisher installierte Offshore-Windkraft-Kapazität. Rechnerisch könnte der Windpark 1,1 Millionen Haushalte versorgen. Tatsächlich hat EnBW aber schon vor Baubeginn 505 MW fest über 15 Jahre an industrielle Abnehmer verkauft. Darunter sind etwa Bosch, die Deutsche Bahn oder die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport.

