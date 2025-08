Mehr arbeiten in Deutschland: Die Reform des 8-Stunden-Tages ist nur der Anfang

Der deutsche Sozialstaat ist eine Errungenschaft, die auf tönernen Füßen steht. An allen Ecken und Enden ist zu spüren, dass seine Versprechen wanken, weil das Geld fehlt. Renten-, Gesundheits-, Arbeitslosen- und Pflegekasse stehen unter erheblichem Stress, weil die Ausgaben den Einnahmen davongaloppieren. Täglich werden Gefechte und Scharmützel über ihre Zukunft geführt. Reformer mahnen Einschnitte und Veränderungen, Verteidiger weisen auf die harten Kämpfe der Vergangenheit und den Wert der Absicherung für den Zusammenhalt der Gesellschaft hin.

Bewusst ist allen, dass es wie bisher nicht einfach weitergehen kann. Doch in der Politik heißt das noch lange nicht, dass etwas geändert wird, wenn Entscheidungen unpopulär sind. Zu bestaunen ist die Gesetzmäßigkeit am Wirbel, den Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit ihrer unverblümten Forderung ausgelöst hat, die Deutschen sollen pro Woche mehr und im Leben länger arbeiten. Die rasche Alterung der Gesellschaft, die Schieflage der Sozialkassen, der internationale Vergleich der Arbeitszeiten – die Fakten sprechen für Reiche. Doch im Wettbewerb der Parteien ist das noch kein Wert an sich.

Ohne Arbeit kein Sozialstaat

Dabei ist die Arbeit unmittelbar mit der Finanzierbarkeit der Sozialkassen verbunden – zumindest im System, wie es in Deutschland aufgesetzt ist. Beschäftigte und Betriebe füllen sie mit ihren Beiträgen, die sie gemeinsam erwirtschaften. Ohne Arbeit kein Sozialstaat. Wegen des demographischen Wandels und dem Ruhestand der Babyboomer werden Unternehmen und dem Staat trotz Zuwanderung Millionen Arbeitskräfte verloren gehen, die bisher Beiträge gezahlt haben oder noch wenige Jahre tun. Um sie zu ersetzen, muss die Arbeit anders verteilt werden. Das heißt, weniger müssen mehr (pro Tag/Woche) und länger (im Berufsleben) schaffen, um das Volumen zu leisten.

Geschieht das nicht, wird die Wirtschaftsleistung schrumpfen, weil einfach weniger Waren und Dienstleistungen produziert werden. Weniger Wachstum heißt aber auch weniger Sozialstaat. Natürlich wird durch Maschinen, Roboter und Künstliche Intelligenz ein Teil menschlicher Arbeitskraft überflüssig gemacht, die Rente der Babyboomer ist aber stärker als die Rationalisierung (sofern wir das heute wissen).

Warum nicht 42 Stunden in der Woche arbeiten?

CDU/CSU und SPD tragen dieser Erkenntnis ein Stück weit Rechnung. Statt der täglichen Höchstarbeitszeit von acht Stunden soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit festgelegt werden. Konkret: Beschäftigte sollen auch einmal 12 Stunden schuften und dann durch einen kurzen Tag ausgleichen. Eigentlich ist das kalter Kaffee, weil es jeden Tag Millionen in Fabriken, dem Handel, Krankenhäusern, Gaststätten, in Büros und auf Baustellen tun. Doch der 8-Stunden-Tag steht im Gesetz und darf nur in Ausnahmen um zwei Stunden überschritten werden. Konsequent wäre, die Arbeitszeit nicht nur flexibler zu machen, sondern auch zu verlängern. Das Europarecht erlaubt 48 Stunden pro Woche.

Ginge Deutschland von 40 auf 42 Stunden, wäre für Wettbewerbsfähigkeit und Sozialstaat einiges gewonnen. Warum eigentlich nicht? Davon geht kein Lebensentwurf zugrunde. Sicher ist das für Eltern kleiner Kinder ein Problem oder für Arbeitnehmer, die schon 40 Jahre im Beruf auf dem Buckel haben. Dafür gibt es das bewährte Rezept, für einige Zeit oder am Ende des Arbeitslebens die Stundenzahl zu senken. Auch das ist Usus und kein Verstoß gegen die Menschenrechte. Natürlich zahlt die arbeitende Bevölkerung einen Preis durch mehr und längere Arbeit. Sie hat aber keine rechte Wahl, außer sie kürzt ihren eigenen Eltern Rente und Gesundheitsleistungen.