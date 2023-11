Heizen mit Gas: Wie wird der anstehende Winter?

Plus Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Bleiben die Wohnungen warm? Dieses Jahr ist das Land besser gerüstet als im ersten Kriegswinter. Dennoch gibt es ein paar Risiken.

Die Erdgasspeicher in Deutschland haben seit ein paar Tagen bereits die 100-Prozent-Marke erreicht und werden voller. Der Füllstand lag zuletzt bei 100,12 Prozent, wie aus den vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgeht. Das sind bessere Voraussetzungen, um durch den Winter zu kommen, als vergangenes Jahr, oder? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur anstehenden Heizsaison.

Wie kann man Gasspeicher eigentlich zu mehr als 100 Prozent füllen?