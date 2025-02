Rechenzentren saugen riesiger Strommengen ab

Dass die digitale Welt enorm viel Energie verschlingt, dürfte sich herumgesprochen haben. Weil aber immer häufiger Anwendungen genutzt werden, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, erreicht dieser Energiehunger neue Dimensionen. Experten gehen davon aus, dass Rechenzentren jetzt schon vier bis fünf Prozent des globalen Energieverbrauchs benötigen. Angesichts des KI-Booms könnte sich bis 2030 der Anteil verdoppeln.

Klingt harmlos, sich schnell einen Text oder ein Foto durch KI erstellen zu lassen. Aber die Rechnerleistung, die dahintersteckt, darf nicht unterschätzt werden. Wird etwa von ChatGPT eine Anfrage bearbeitet, benötigt das im Schnitt zehnmal mehr Energie als eine einfache Google-Suche. Das Generieren eines Bildes durch KI verbraucht etwa so viel Strom wie eine LED-Lampe, die eine Stunde lang leuchtet. Angesichts der Summe der täglichen KI-Anfragen kommen hier gigantische Strommengen zusammen. Besonders energieintensiv ist das Training der KI, weil hier Unmengen an Daten verarbeitet werden müssen – was allein schon sehr viel Strom verbraucht. Zusätzlich müssen die Rechenzentren gekühlt werden.

Ein Prozessor verbraucht so viel Strom wie ein Backofen

Der hohe Energieverbrauch von KI-Anwendungen verwundert nicht, wenn man die technische Ausstattung eines neuen KI-Rechenzentrums betrachtet. Die im vergangenen Sommer eröffnete Anlage von Elon Musks Unternehmen xAI arbeitet mit 100.000 Spezial-Chips der neuesten Generation. Ein jeder dieser Prozessoren arbeitet mit einer Leistung von 700 Watt – was in etwa der Leistung eines modernen, energieeffizienten Backofens entspricht. Wird in diesem Rechenzentrum ein KI-Modell trainiert, ist dafür umgerechnet die Leistung von 25 Windenergieanlagen erforderlich.

Ein Großteil des Stroms, den die Rechenzentren benötigen, wird derzeit allerdings noch mithilfe fossiler Brennstoffe erzeugt – auch wenn sich die großen Tech-Konzerne Google, Microsoft oder Amazon mal dazu verpflichtet hatten, ihre Anlagen mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Google und Microsoft geben an, dass ihre Treibhausgas-Emissionen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind – bei Google etwa sind es 48 Prozent seit dem Jahr 2019.

Nach Ansicht von Experten lässt sich der Energieverbrauch im KI-Bereich in gewissem Maß verringern, indem energieeffizientere Algorithmen entwickelt und verwendet werden. Einsparungen können auch dadurch erzielt werden, dass Rechenzentren in kühleren Regionen errichtet werden, um die benötigte Kühlleistung zu senken. Dennoch macht der stetig steigende Stromverbrauch der digitalen Welt einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien umso dringlicher.

KI kann im Kampf gegen den Klimawandel helfen

Was an dieser Stelle aber nicht unerwähnt bleiben darf: Wird KI richtig eingesetzt, lässt sich mit ihrer Hilfe auch Energie einsparen. So könnten laut einer Studie des Capgemini Research Institute Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen durch KI-gestützte Anwendungen ihre Treibhausgasemissionen in den nächsten drei bis fünf Jahren um durchschnittlich 16 Prozent reduzieren. Der Einsatz von KI bei Energieverbrauchs- und Energieoptimierungsplattformen sowie Algorithmen zur Ausfallprognose und zur automatischen Erkennung von Störungen und Leckagen in Industrieanlagen bieten laut Studie dabei die größte Wirkung für den Klimaschutz.

Auch in KI-basierten Strategien zum Heizen, Kühlen und Klimatisieren von Gebäuden sehen Fachleute große Einsparpotenziale. Ein weitere sinnvolles Einsatzgebiet betrifft die Stromnetze. Indem KI das Energieangebot anhand von Wetterdaten optimiert, kann der Einsatz erneuerbarer Energien besser gesteuert werden – was letztlich auch der Stabilität des Stromnetzes dient.

Zur Person: Martin Sambale ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, kurz eza!.