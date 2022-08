Energie-Serie

vor 31 Min.

Kleine Solar-Kraftwerke auf dem Balkon liegen im Trend

Plus Es gibt einen regelrechten Boom der Solar-Minianlagen. Manche Modelle sind ausverkauft. Interessenten sollten den Rat eines Elektro-Fachbetriebs suchen.

Von Stefan Stahl

Hermann Böving ist seit 1994 im Geschäft. Sein gleichnamiger Elektro-Fachbetrieb sitzt in Durach bei Kempten. Das Motto des Experten lautet „Damit im Allgäu auch in Zukunft die Lichter nicht ausgehen.“ Dabei gehört die Region, was den Einsatz erneuerbarer Energien betrifft, zu den Vorreitern in Deutschland. Böving spürt Trends auf dem Gebiet der Öko-Energie schnell auf. Nach dem Ansturm auf Ladestationen für Elektro-Autos merkt der 52-Jährige schon eine Weile: „Immer mehr Menschen im Allgäu betreiben kleine Solaranlagen auf ihren Balkonen.“ Wie Böving und andere Fachleute berichten, seien einige Modelle bereits ausverkauft.

