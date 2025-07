Sommerparty: Ein Schattenplätzchen für den Kühlschrank

An heißen Sommertagen sind gekühlte Getränke und frische Snacks beliebt. Wer für seine Party im Sommer einen zusätzlichen Kühlschrank im Garten oder auf der Terrasse benutzen will, sollte das Gerät an einen kühlen, schattigen Ort aufstellen. Dazu rät die Verbraucherzentrale Bayern.

Gerade an heißen Sommertagen kann der Stromverbrauch durch einen zusätzlichen Kühlschrank stark steigen. Direkte Sonneneinstrahlung auf den Kühlschrank sollte man vermeiden, genauso wie Wärmequellen in der Nähe. Schön weit weg mit dem Grill also.

Tür schnell wieder schließen und nicht zu kalt stellen

Was ist noch wichtig? Schnell sein:

Neues Gerät kaufen - Label beachten, Zeit einplanen

Wer darüber nachdenkt, einen Kühlschrank für die Sommerparty oder für den Garten neu anzuschaffen, sollte auf eine hohe Energieeffizienz achten. Die Verbraucherzentrale Bayern erklärt: Modelle der Klasse A schneiden am besten ab.

Übrigens: Egal, ob man ein Gerät neu kauft oder für seine Party mietet, direkt nach der Lieferung ist ein Kühlschrank in der Regel nicht sofort einsatzbereit - auch wenn dieser stehend transportiert wurde. Damit sich das Kühlmittel setzen kann, sollte das Gerät vor dem Einschalten einige Stunden ruhen.

