Stromverbrauch reduzieren: Wie findet man die Stromfresser im Haushalt?

Wer die eigene Stromrechnung senken will, sollte dringend die Stromfresser im Haushalt identifizieren. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Der Energieverbrauch im Haushalt ist ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, insbesondere in Zeiten steigender Energiekosten und wachsendem Umweltbewusstsein. Es ist daher wichtig, die "Stromfresser" in den eigenen vier Wänden zu identifizieren. Aber wie findet man diese Energiesünder überhaupt, und was kann man tun, um den Stromverbrauch zu senken? In diesem Artikel gehen wir diesen Fragen auf den Grund.

Übrigens: Es gibt sechs konkrete Maßnahmen, die ein Heizungsbauer empfiehlt, um zu Hause Strom- und Heizkosten zu sparen. Auch die Stadtwerke Bad Neustadt haben einige hilfreiche Tipps in Zeiten der Energiekrise parat.

Energie sparen: Wie identifiziert man Stromfresser im Haushalt?

Die Identifizierung von Stromfressern ist der Schlüssel zu einem energieeffizienten Haushalt. Es gibt verschiedene Methoden, um dies zu tun:

Verwendung von Strommessgeräten: Diese kleinen Geräte können zwischen Steckdose und Elektrogerät geschaltet werden und zeigen den aktuellen Stromverbrauch an. So können Sie leicht erkennen, welche Geräte besonders viel Strom verbrauchen. Berechnung des täglichen Stromverbrauchs : Einige moderne Elektrogeräte verfügen über eine Anzeige, die den Stromverbrauch in Echtzeit oder über einen bestimmten Zeitraum zeigt. Dies ermöglicht eine genaue Analyse des Energieverbrauchs . Beobachtung des Energieverbrauchs über die Stromrechnung : Ein genauer Blick auf die monatliche oder jährliche Stromrechnung kann ebenfalls Aufschluss über den Gesamtverbrauch geben und Hinweise auf mögliche Stromfresser liefern.

Wie der ADAC zu dem Thema schreibt, ist es auch sinnvoll, den Energieverbrauch von älteren Geräten mit dem von neueren Modellen zu vergleichen. Oftmals sind ältere Geräte wesentlich ineffizienter und sollten durch moderne, energieeffiziente Modelle ersetzt werden.

Schon gewusst? Das sind die größten Stromfresser im Haushalt

Es gibt einige übliche Verdächtige, wenn es um hohen Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden geht. Dazu gehören vor allem:

Klimaanlagen und Heizlüfter : Diese Geräte sind besonders in den extremen Jahreszeiten, also Sommer und Winter, wahre Stromfresser.

: Diese Geräte sind besonders in den extremen Jahreszeiten, also Sommer und Winter, wahre Stromfresser. Elektronische Geräte im Home-Office: Computer , Drucker und andere Bürogeräte können den Stromverbrauch erheblich in die Höhe treiben, besonders wenn sie ständig in Betrieb sind.

Wie das Vergleichsportal Verivox anmerkt, sollten Sie auch auf Geräte achten, die im Stand-by-Modus sind. Diese verbrauchen oft mehr Strom, als man denkt. Unrühmliche Spitzenreiter in den meisten Stromfresser-Listen sind übrigens veraltete Heizungspumpen.

Strom sparen - So klappt's

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu reduzieren. Einige davon nennen die deutschen Energiekonzerne E.ON und EnBW: