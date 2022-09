Mögliche Alternative zu Öl und Gas: Wann lohnt sich die Pelletheizung?

Plus Die Heizkosten für Öl und Gas explodieren. Aber es gibt Alternativen. Experten erklären, für wen sich Pelletheizungen eignen, mit welchen Kosten man rechnen muss und wie nachhaltig sie sind.

Heizen mit Öl und Gas wird immer teurer. Deshalb steigt derzeit die Nachfrage nach alternativen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen. In letzteren werden kleine, gepresste Holzpellets verbrannt. Doch welche Vorteile haben Pelletheizungen und können sie in jedem Gebäude eingebaut werden? Energieberater und Heizexpertinnen geben Auskunft.