Der scheidende LEW-Finanzchef soll den Ausstieg des Bundes bei Uniper vorbereiten

Veränderung liegt ihm offenbar. Nach fast genau zwei Jahren wird Co-Chef Christian Barr Ende Oktober den regionalen Energieversorger LEW verlassen. Von Augsburg zieht es den gebürtigen Niedersachsen wieder weiter nach Norden, nach Düsseldorf, in die Zentrale des Uniper-Konzerns, bei dem er ab November das Finanzressort im Vorstand übernimmt. Barr folgt damit Jutta Dönges nach, die in gleicher Funktion zu der von Continental abgespaltenen Autozuliefersparte Aumovio wechselt.

Barr soll „in Zeiten des Wandels“, wie es in einer Mitteilung von Uniper heißt, die Bereiche Finanzen, Controlling, Steuern und Investor Relations verantworten. Der letzte Punkt in dieser Liste Aufzählung dürfte in den kommenden Jahren besondere Aufmerksamkeit erhalten. Uniper musste 2022 im Zuge der Energiekrise nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verstaatlicht werden. Weil Russland kein Gas mehr nach Deutschland lieferte, musste der Konzern seine langfristigen Lieferverpflichtungen kurzfristig am Markt decken, wo die Preise zwischenzeitlich explodiert waren. Ein drohender Kollaps des Konzerns hätte die deutsche Energieversorgung gefährden und viele kleinere Unternehmen in den Abgrund ziehen können.

Uniper hat die Kurve bekommen

Inzwischen steht Uniper wieder gut da. Der Bund kann sich für den Haushalt 2025 sogar über eine ungeplante Mehreinnahme von 300 Millionen Euro freuen: Ursprünglich sollte der Konzern für das laufende Jahr nur 2,6 Milliarden Euro aus einer Zahlungsverpflichtung im Rahmen der Übernahme zurückzahlen, nun fließen doch 2,9 Milliarden.

Als Krisenmanagerin hat sich Barrs Vorgängerin Dönges bei Uniper viel Anerkennung erworben. Dönges war zuvor Chefin der Finanzagentur des Bundes mit Sitz in Frankfurt. Die Finanzagentur übernimmt für den Bund den praktischen Teil der Haushaltsführung: Schuldenmanagement, Kreditaufnahme und Cash-Management. Damit wurde Dönges de facto auch zu einer Art Firmenretterin, da sie über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) etwa die staatliche Stützungsaktion für die Lufthansa infolge der Coronakrise managte.

Barr muss nun helfen, Dönges Werk zu vollenden. Die EU-Kommission hatte die Genehmigung der Verstaatlichung von Uniper im Dezember 2022 an eine Reihe von Auflagen geknüpft. Die meisten davon hat das Unternehmen bereits erfüllt oder ist auf dem Weg dahin. Neben der Rückzahlung der Milliarden an den Bund gehört dazu etwa der Verkauf von Beteiligungen wie etwa das Fernwärmegeschäft im Ruhrgebiet oder das Kohlekraftwerk Datteln 4, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen.

Christian Barr hat Karriere im E.ON-Konzern gemacht

Der komplizierteste Teil steht aber noch aus: Der Bund ist verpflichtet, seine Beteiligung bis spätestens 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren. Eine Verlängerung dieser Frist ist nur mit Genehmigung aus Brüssel möglich. Wie der Ausstieg des Staats vollzogen werden soll, ist bisher unklar. Möglich wären etwa eine Rückkehr an die Börse oder der Verkauf an einen Investor.

Der 54-jährige Familienvater hat als Controller im E.ON-Konzern Karriere gemacht, zu dem auch die LEW gehören. In Augsburg beschreiben ihn Weggefährten als immer ansprechbaren Manager. Barrs Fokus war, die Energiewende bezahlbar zu halten. Konkret heißt das vor allem langfristige Planungssicherheit und mehr Effizienz beim Netzausbau zu schaffen. Die Lechwerke haben allein im Jahr 2024 Infrastrukturinvestitionen in Rekordhöhe von 269 Millionen Euro getätigt und dabei stark auf die Digitalisierung der Netze und die Modernisierung der IT-Systeme gesetzt.

„Die Region ist beim Umbau des Energiesystems weiter, als viele denken“, sagt er und betont aber auch, dass es durchaus noch Potenzial für mehr Effizienz gibt. „In vielen Begegnungen habe ich Menschen erlebt, die mit Tatkraft und dem sprichwörtlichen schwäbischen Erfindergeist anpacken. Für diese Erfahrungen bin ich dankbar und werde darauf in meiner neuen Tätigkeit aufbauen.“