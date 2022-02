CDU und CSU wollen Energiekosten um 30 Milliarden senken

Die Schwesterparteien haben ein umfassendes Paket gegen die Preisexplosion geschnürt. Am Freitag soll es im Bundestag debattiert werden. Die Ampel schwankt noch.

Der Kostenhammer bei Benzin, Diesel, Strom und Gas trifft Wirtschaft und Verbraucher so hart wie zuletzt während der Ölkrise vor 50 Jahren. Eine Durchschnittsfamilie muss damit rechnen, in diesem Jahr bis zu 2000 Euro mehr allein für Strom und das Heizen auszugeben als letztes Jahr. In diese Rechnung ist das Tanken des Autos noch gar nicht eingepreist.

Am frühen Morgen setzten sich Millionen Deutsche in ihre Autos und fahren zur Arbeit. Wegen der hohen Preise an den Zapfsäulen ist Tanken derzeit kein Vergnügen.

„Wir brauchen jetzt schnell eine wirkliche Energiepreisbremse. Energie, Mobilität und Wohnen müssen für alle bezahlbar sein“, verlangte der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung. Es müsse jetzt beherzt gehandelt werden.

Ein Paket im Wert von 30 Milliarden Euro

Er hat gemeinsam mit anderen Fachpolitikern ein ganzes Bündel an Maßnahmen zusammengetragen, das Haushalte und Unternehmen entlasten soll. In der Summe ergibt sich eine Entlastung von 30 Milliarden Euro. Dazu zählen unter anderem die Streichung der Ökostrom-Umlage schon zum Sommer, die Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Strom-, Gas- und Fernwärme von 19 auf 7 Prozent, die Reduzierung der Stromsteuer von heute 2 Cent je Kilowattstunde auf das EU-rechtliche Mindestmaß von 0,1 Cent sowie eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent pro Kilometer.

Wenn in Zukunft die CO 2 -Steuer anzieht, soll die Kilometerpauschale automatisch nach oben gehen. Derzeit beträgt sie je 30 Cent für die ersten 20 Kilometer Arbeitsweg, ab Kilometer 21 sind es 5 Cent mehr.

Die Ampel-Koalition arbeitet auch an einem Entlastungspaket für Wirtschaft und Verbraucher. Darin enthalten ist ebenfalls die Abschaffung der EEG-Umlage. SPD, Grüne und FDP sind aber noch uneins, ob sie schon zur Mitte des Jahres wegfallen soll oder erst Anfang 2023. Außerdem ist ein Heizkostenzuschuss für alle Empfänger von Wohngeld fest eingeplant.

Die Ampel verhandelt noch über das Geld

Die Absenkung der Stromsteuer und die Verringerung des Mehrwertsteuersatzes hält hingegen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für zu teuer. Finanzminister Christian Lindner (FDP) zeigte sich neulich offen für eine Aufstockung der Pendlerpauschale, was allerdings die Grünen ablehnen. Der Grund: Aus ihrer Sicht schädigt die Pendelei dem Klima. Einer neuen Umfrage des Online-Buchungsportals TravelPerk zufolge nutzen drei Viertel der Pendler für den Weg zur Arbeit das eigene Auto. „Die Bundesregierung kündigt viel an, jetzt wird es aber Zeit zu handeln“, drängte die CSU-Klimapolitikerin Anja Weisgerber das Regierungsbündnis.

Auf Mehreinnahmen kann der Finanzminister bauen. Die im Januar erhöhte CO 2 -Abgabe wird mehr Geld in seine Kassen spülen, genau wie die stark gestiegenen Preise für CO 2 -Verschmutzungsrechte. Weil Öl und Gas deutlich angezogen haben, verdient der Staat daran über die Mehrwertsteuer.

Doch Lindner hat seine Ministerkollegen bereits zur Ausgabendisziplin angehalten. Über die nächsten Jahre sind Ausgabenwünsche von 400 Milliarden Euro zusätzlich an ihn herangetragen worden. Die Ampelparteien müssen also rechnen, CDU und CSU in der Opposition können fordern. Am Freitag kommt es darüber im Bundestag zum Debattenduell.