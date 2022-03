Deutschlands CO₂-Emissionen ziehen wieder an

Das Umweltbundesamt hat seine Prognose zu CO₂-Emissionen 2021 vorgestellt. Die Bundesregierung muss handeln, um wieder auf den richtigen Weg zu finden.

Schon das zweite Jahr in Folge erreicht Deutschland sein Klimaziel nicht. Eigentlich sollten schon 2020 40 Prozent weniger CO₂-Emissionen ausgestoßen werden, als 1990. 2021 wurden nur 38,7 Prozent Ersparnis erreicht.

Nach vorläufigen Zahlen des Umweltbundesamtes (UBA) und des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz stiegen die CO₂-Emissionen 2021 sogar um 4,5 Prozent. In Deutschland wurden demnach im vergangenen Jahr 33 Millionen Tonnen mehr Treibhausgase ausgestoßen, als 2020. Endgültige Zahlen liegen allerdings erst zu Beginn des kommenden Jahres vor.

"Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen von 2020 ist fast zur Hälfte schon wieder verloren", beklagte UBA-Präsident Dirk Messner. "Unsere Zahlen zeigen deutlich, dass die Ziele der Bundesregierung schnellstens angegangen werden müssen." Messner forderte, schnell mehr Sonnen- und Windenergieanlagen zu bauen und bei Häusern Energie einzusparen, beispielsweise durch energetische Sanierungen. Wärmepumpen sollen Öl- und Gasheizungen ersetzen. "Hier kann jede und jeder Einzelne etwas tun, was auch dem Klima hilft: Etwas weniger heizen, das Auto öfter mal stehen lassen, oder, wenn es doch notwendig ist, langsamer fahren."

Güterverkehr, Strom und Gebäude sind die großen Klimasünder

Besonders großen Anteil am CO₂-Ausstoß des vergangenen Jahres hatte die Energiewirtschaft. Wegen höherer Stromnachfrage, geringerer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und einem gestiegenen Gaspreis wurde mehr Kohle und weniger Erdgas verwandt. Aus erneuerbaren Energien konnte sieben Prozent weniger Strom gewonnen werden, weil die Windverhältnisse 2021 schlechter waren.

Die Bereiche Verkehr und Gebäude lagen über ihren im Bundesklimaschutzgesetz festgelegten Grenzen. Der Sektor Verkehr reißt sogar den Wert von 2020 um 1,2 Prozent. Das liegt daran, dass der Straßengüterverkehr wieder auf ein Niveau leicht über dem von 2019 angestiegen ist. Im Gegensatz dazu ist der Pkw-Verkehr weiterhin niedriger als vor der Pandemie.

Im Gebäudebereich wurden 2021 etwa vier Millionen Tonnen weniger CO₂ ausgestoßen, trotzdem wurde die gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz erlaubte Jahresemissionsmenge von 113 Millionen Tonnen überschritten. Die Emissionsreduzierung resultierte daraus, dass weniger Heizöl gekauft wurde. Die Lager wurden bereits 2019 und 2020 in Erwartung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes gefüllt. Witterungsbedingt wurde aber mehr Erdgas verbraucht.

Deutschlands harter Weg zur Klimaneutralität

19,7 Prozent des deutschen Bruttoendenergieverbrauchs machten 2021 erneuerbare Energien aus. Damit lag die Bundesrepublik über den in der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) verlangten 18 Prozent. Für mehr als die Hälfte dieser Bruttoendenergie steht der Wärme- oder Kältebereich.

Für den Anstieg beim Verbrauch erneuerbarer Energien war der kalte Winter im vergangenen Jahr verantwortlich. Gleichzeitig war der Heizölabsatz wegen großer Lagerbestände und hoher Ölpreise rückläufig, sodass der Anteil erneuerbarer Energien 2021 von 15,3 auf 16,5 Prozent anstieg.

Energie: Der Bau neuer Windkraftanlagen stagniert seit Jahren

Die klimafreundliche Stromerzeugung ging zurück, der Bau neuer Windenergieanlagen an Land stagnierte in den vergangenen Jahren. Deswegen sank der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch um 4,1 Prozent auf 41,1 Prozent ab. Bei der Betrachtung gemäß RED wird dieser Rückgang in der Erzeugung dieser Energie aber abgemildert.

Durch eine Normalisierungsregel sollen Witterungseffekte über mehrere Jahre ausgeglichen werden. Der Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrssektor ist 2021 um 0.8 Prozent auf 6,8 Prozent gesunken. Etwa 25 Prozent des gesamten Energieverbrauchs sind auf den Verkehr zurückzuführen.