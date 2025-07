Deutschlands Energiewende ist außer Takt

Dem kleinen Ort Oerlenbach mit seinen 5000 Einwohnern in Unterfranken steht an diesem Freitag ein besonderes Ereignis bevor. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, Ministerpräsident Markus Söder und andere Prominenz setzen den Spatenstich für die Gleichstromtrasse Südlink. Sie ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende in Deutschland und wird helfen, das Stromnetz stabiler aufzustellen. Und doch sagt das Projekt viel über die Probleme aus, an denen die Energiewende krankt. Manche Fehler wiederholen sich immer wieder.

Über die Leitung soll künftig Windstrom aus dem Norden in den Süden der Republik geleitet werden, über Bayern bis nach Baden-Württemberg. Umgekehrt kann an sonnigen Tagen Photovoltaik-Strom in den Norden fließen. Bisher sind die Transportwege nicht stark genug. Und so kommt es vor, dass an windigen Tagen im Norden Windräder abgestellt werden, weil sie mehr Strom erzeugen als dort gebraucht wird. Umgekehrt herrscht in Bayern häufig ein Überschuss an Solarstrom. Der Strom verpufft nutzlos. Den Steuerzahler kostete dies 2024 eine halbe Milliarde Euro, da die Betreiber entschädigt werden. Die neue Leitung soll gemeinsam mit zwei weiteren Trassen helfen, die bizarre Situation zu lindern. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie reichlich spät kommt. Deutschland macht in der Energiewende zu häufig den zweiten Schritt vor dem ersten.

Die Atomkraftwerke gingen vom Netz, die Leitungen zu den Windkraftanlagen an der Küste kommen Jahre später

Zum ersten Mal ist dies passiert, als die Bundesregierung die Abschaltung der Atomkraft auf den Weg gebracht hat, bevor es eine belastbare Planung für die Gleichstromtrassen zwischen Nord und Süd gab. Die Trassen sollten eine stabile Stromversorgung im Süden sichern, wenn die Kernkraftwerke im Süden vom Netz gehen. Bis auf eine kurze Gnadenfrist hat die Politik ihr Versprechen eingehalten. Der Bau der Trassen dagegen hat sich massiv verzögert. Vor zehn Jahren rechnete man für die Leitung Südostlink mit einer Fertigstellung 2022. Dazwischen kam eine Debatte um Monstertrassen und der teure Kompromiss des damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, die Leitungen unter die Erde zu verlegen. Heute ist man froh, wenn Südlink und Südostlink 2027/28 fertig werden.

Zum zweiten Mal geriet die Energiewende außer Takt, als der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft endlich Fahrt aufnahm, der Bau von Gas- und später Wasserstoff-Kraftwerken aber stockte. Sie können rasch einspringen, wenn Wind und Sonne schwächeln. Der Effekt ist, dass alte Kohlemeiler länger in der Reserve bleiben. Oder dass Strom aus dem Ausland bezogen wird, der häufig auch noch billiger ist.

Fehlende Stromspeicher: Die Fehler in der Energiewende drohen sich zu wiederholen

Heute droht sich der Fehler zu wiederholen. Deutschland hat zwar ein Zieljahr für den Kohleausstieg - 2038. Ob es aber bis dahin ausreichend Speicher für die wind- und sonnenarmen Zeiten gibt, ist fraglich. Theoretisch eignet sich überschüssiger grüner Strom bestens, um E-Autos zu laden, Batteriespeicher zu füllen oder Wasserstoff zu erzeugen. In der Praxis gibt es aber dafür zu wenig elektrische Fahrzeuge, der Bau großer Batteriespeicher gewinnt gerade erst an Fahrt und die Elektrolyse von Wasserstoff ist über einige Pilotprojekte noch nicht hinausgekommen.

Es sind Ungereimtheiten wie diese, die das Vertrauen in die Energiewende beschädigen und - im schlimmsten Fall - hohe Kosten verursachen. Dies ist ein echtes Problem, denn der Klimaschutz und die Abkehr von Kohle, Öl und Gas bleiben so wichtig wie zuvor. Eine Rückkehr in die alte Energiewelt kann es nicht geben.