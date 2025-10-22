Wie der Strom nach Schwaben kam

Um 12 Uhr mittags am Samstag verschwindet ein Bauwerk mit hohem Symbolcharakter für die Region für immer: Die Sprengung der Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen hat zwar keine praktischen Folgen für die Stromversorgung, der letzte der beiden Reaktoren ging bereits Ende des Jahres 2021 vom Netz. Doch die zwei 160 Meter hohen Kolosse neben der Donau sind weithin sichtbar und künden vom mittlerweile ins Wanken geratenen Glauben an eine schier grenzenlose Verfügbarkeit von elektrischer Energie.

Die Industrie folgt dem Strom

Die Geschichte der Energieversorgung der Region ist reich an Wenden. Dabei nimmt die Elektrifizierung hier erst vor gut 100 Jahren Fahrt auf. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstehen sehr lokal, meist auf privatwirtschaftliche Initiative hin, erste Kraftwerke, schreiben Lukas Wollscheid, Katharina Roth und Matthias Georgi in ihrer unlängst erschienenen „Geschichte der Lechwerke“ (Verlag Friedrich Pustet, 328 Seiten, 36 Euro). Die Ursprünge des Unternehmens, das bis heute als LEW der wichtigste Versorger in der Region ist, gehen zurück auf eine Kooperation mit einem Unternehmen der aufstrebenden Chemieindustrie im damaligen Deutschen Reich. Die Farbwerke Hoechst planen eine Fabrik für die synthetische Herstellung des Farbstoffs Indigo und sind dafür auf der Suche nach billigem Strom.

Das Kernkraftwerk in Gundremmingen steht seit Ende 2021 still, nun verschwinden mit der Sprengung der beiden Kühltürme zwei Bauwerke mit Symbolcharakter. Foto: Bernhard Weizenegger

In Schwaben arbeiten zu dieser Goldgräberzeit der Energieversorgung zwei Unternehmen auf ein großes Wasserkraftwerk am Lech hin, auf dem Gebiet der Gemeinde Gersthofen. Es ist eine längere Geschichte, bis die Partner zusammenkommen. Doch an Ende deren Ende steht ein imposantes Wasserkraftwerk, das im Oktober 1901 erstmals Strom liefert - und bis heute am Netz ist. Ein zusammenhängendes Leitungsnetz, das die einzelnen Strominseln miteinander verbindet, entsteht erst in den Folgejahren. In privaten Haushalten sind nach Einbruch der Dunkelheit weiterhin Kerzen und Öllampen das häufigste Beleuchtungsmittel.

Wer nach Parallelen zur heutigen Transformation des Energiesystems sucht, kann festhalten: Erstens siedelte sich ein großes Industrieunternehmen dort an, wo es günstig und verlässlich Strom beziehen konnte. Zweitens war Ökostrom die Säule der Elektrifizierung der Region. Bis heute ist die Wasserkraft hier eine Stütze der Stromproduktion. Und drittens stieg der Strombedarf mit der steigenden Verfügbarkeit kontinuierlich an.

Das im Jahr 1901 eröffnete Wasserkraftwerk in Gersthofen liefert bis heute Strom. Foto: Yeah - Bild, Code & Herzklopfen/LEW

Viel später ist Schwaben dann auch Vorreiter bei der zivilen Nutzung der Kernenergie. Als in Gundremmingen im Jahr 1966 das erste Kernkraftwerk ans Netz ging, ist der später als „Block A“ bezeichnete Reaktor mit einer Nettoleistung von 237 MW angeblich das weltweit leistungsstärkste Kernkraftwerk dieser Bauart. Im Landkreis Günzburg sollen Erfahrungen für die zivile Nutzung der Kernenergie in ganz Deutschland gewonnen werden. Wie sich später herausstellt, wird das Projekt mit einem wirtschaftlichen Totalschaden enden, nach einem schwerwiegenden Störfall im Januar 1977.

Zu diesem Zeitpunkt hat die LEW-Muttergesellschaft RWE aber bereits in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Bayernwerk den Bau der beiden weiteren Reaktorblöcke B und C begonnen. Ab dem Sommer 1976 wachsen auf Europas größter Baustelle auch die beiden markanten Kühltürme in die Höhe. Beinahe wird in der Region noch ein weiteres Kernkraftwerk gebaut.

Beinahe hätte die Region ein weiteres Kernkraftwerk bekommen

Im Jahr 1975 spricht sich der Aufsichtsrat der LEW für den Bau eines eigenen Kernkraftwerks zusammen mit der RWE aus. Die Sorge ist groß, den Anschluss an die bayerische Konkurrenz in der Energiebranche zu verlieren. Man geht damals optimistisch von einer Verdopplung des Strombedarfs binnen zehn Jahren aus, schreiben die Wirtschaftshistoriker in ihrer Unternehmensgeschichte.

Der Freistaat steht dem Projekt, auch wegen der Erfahrungen der Energieknappheit während der Ölpreiskrise, wohlwollend gegenüber. Ein Standort für die zwei Reaktoren wird nördlich von Augsburg gesucht. Doch damit fangen die Probleme an. Die Gemeinde Rehling im Landkreis Aichach-Friedberg soll Heimat der Großanlage werden. Doch dort, und in anderen Umlandgemeinden, aber auch in der Stadt Augsburg, steht man dem Projekt ablehnend gegenüber. Zu den wenigen uneingeschränkten Befürwortern zählen die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer für Schwaben.

Die Energiewende in der Region läuft. Der Strom aus Schwaben ist heute zum großen Teil grün. Foto: Werner Kutter/LVN

Weil sich das Projekt wegen zahlreicher Einwände immer weiter verzögert, rückt schließlich ein Alternativstandort in den Fokus. RWE und LEW beantragen bei der Regierung von Schwaben die Gegend um Pfaffenhofen an der Zusam, ein Gemeindeteil von Buttenwiesen im Landkreis Dillingen, auch im Raumordnungsverfahren zu prüfen. Doch dort sind Fürsprecher ebenfalls rar gesät, einzig die Stadt Donauwörth signalisiert Unterstützung. Dennoch werden die Weichen zunächst so gestellt und trotz massiver Widerstände auch ein Bauantrag eingereicht.

Letzten Endes bleibt der Anstieg der Stromnachfrage deutlich unter den Erwartungen, und im Frühjahr 1986 sorgt die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl für ein Umdenken auch in der bayerischen Staatsregierung. Offiziell und endgültig verworfen wird der Kernkraftwerksstandort Pfaffenhofen aber erst im Jahr 1999.

Durch die Ölkrise in den 1970er Jahren rückte Strom bei der Energieversorgung wieder stärker in den Fokus. Die damalige LEW-Muttergesellschaft RWE entwickelte mit Industriepartnern einen Elektrobus, der seine Batterie auf einem Anhänger hinter sich herzog. Foto: LEW Archiv

Was wäre passiert, wenn? Diese Frage kann man auch in Bezug auf eine andere Episode aus der Geschichte der Elektrifizierung Schwabens stellen. Nicht nur die Kernkraft erhält in der Folge der Ölpreiskrise Aufschwung, auch im Verkehrsbereich wird hektisch nach Alternativen zu Öl und Benzin gesucht. Die RWE entwickeln zusammen mit den auch in der Region gut bekannten Industriepartnern MAN, Bosch, Voith und Varta in den 1970er-Jahren einen ersten Elektrobus. In einem Anhänger zieht er seine Batterie hinter sich her. Ist sie leer, wechselt der Busfahrer schlicht den Anhänger.

Zusammen mit Mercedes-Benz und Volkswagen entwickelt das Konsortium auch einen Elektrotransporter. Mehrere Fahrzeuge sind über vier Jahre auch bei den LEW im Einsatz - bis Ende des Jahrzehnts die Benzinpreise wieder stabil auf dem alten Niveau liegen und die Elektrotechnik als zu teuer verworfen wird.