Welche Chancen bietet Afrika für Deutschlands Wirtschaft?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist nach Süden geflogen. Dabei geht es auch um alternative Energien. Aber nicht nur, denn viele Länder des Kontinents wachsen rasant.

Damit Deutschlands Wirtschaft schneller in den klimafreundlichen Modus kommt, ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Sonntag nach Afrika aufgebrochen. Die Energiewende soll vorankommen und deshalb geht es auf dem mehrtägigen Trip zunächst nach Namibia und dann nach Südafrika. In Namibia soll die Zusammenarbeit bei „grünem“ Wasserstoff ausgebaut werden. In Südafrika soll es auf einer deutsch-afrikanischen Konferenz vor allem darum gehen, die Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen.

Deutschlands Wirtschaft, deutsche Unternehmen sollen sich breiter aufstellen. Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, ist das Gebot der Stunde. Neue, bisher nicht so bekannte Märkte sollen mehr in den Fokus. Den Minister begleiten durchaus Erwartungen. Denn die Möglichkeiten Afrikas könnten größer sein als viele denken.

Sophia Bogner, Afrika-Expertin: "Der Kontinent bietet ein enormes Potenzial"

Sophia Bogner, Afrika-Expertin und Autorin des Buches „Jenseits von Europa – Was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen“, erklärt, warum Afrika für Deutschland und Europa immer wichtiger werden und der Westen sich so wirtschaftlich unabhängiger machen kann von China, von Russland und von asiatischen Absatzmärkten, denn: „Afrika bietet hier ein enormes Potenzial. Der afrikanische Kontinent könnte ein Kontinent der Chancen sein: Sechs der zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften weltweit befinden sich in Afrika, der Kontinent hat die jüngste Bevölkerung der Welt, dynamische Volkswirtschaften, eine wachsende Mittelschicht.“ Wolle Europa sein Gewicht in der Welt nicht verlieren, müsse es Afrika als Partner gewinnen. Bogner meint: „Afrika gewinnt für Deutschland rasant an Bedeutung, nicht nur geostrategisch, auch wirtschaftlich, als potenzieller Absatzmarkt, als Partner für innovative Lösungen, gerade im Bereich erneuerbarer Energien.“

Dafür scheint Habeck die passende Route gewählt zu haben. Bogner sieht hier eine der größten Chancen für die Bundesregierung: „Wenn es einen Kontinent gibt, der das fossile Zeitalter überspringen könnte, dann ist es Afrika. Wind, Sonne und jede Menge Platz, das sind ideale Voraussetzungen für große Energieprojekte, Voraussetzungen, die es in vielen, vielen afrikanischen Ländern gibt.“ Egal ob Wasserstoff- oder Solarkraftwerke, die Zukunft der erneuerbaren Energien könnte in Afrika liegen. Hier, so ist Bogner überzeugt, sollte die Bundesregierung gemeinsam mit afrikanischen Partnern investieren, denn das sei allemal besser und nachhaltiger, als sich auf Gasexporte aus Afrika zu stürzen. Bogner ist dabei wichtig: „Der Kontinent sollte nicht Europas neue Tankstelle werden, sondern ein Partner auf Augenhöhe.“

IHK-Schwaben verfolgt Robert Habecks nach Afrika Reise genau

Auch die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) verfolgt die Ministerreise genau. Erst kürzlich hatte es in Augsburg das bayerische Afrika-Forum gegeben. Auch die Bayerische Staatskanzlei und die Industrie- und Handelskammern hatten dort den Blick gen Süden lenken wollen. Laut IHK sind viele Länder Afrikas für die bayerisch-schwäbische Wirtschaft attraktiv: Ein Ausbau der Beziehungen könnte Druck von den Lieferketten nehmen, bei der Beschaffung diversifizieren. Ein IHK-Sprecher sagt: „Dem afrikanischen Kontinent kann bei der Lösung dieser Herausforderung eine noch wichtigere Rolle zukommen als alternativer Lieferant von wichtigen Rohstoffen und Energie, aber auch als Weiterverarbeitungs- und Absatzmarkt.“ Entgegen stünden dem allerdings hohe Preis- und Wechselkursschwankungen und dass die bereits in Afrika aktiven Unternehmen „oftmals“ von Finanzierungsrisiken und Handelshemmnissen berichten würden. „Der weitere Abbau dieser Risiken und Hürden ist daher eine Hoffnung, die die Wirtschaft mit der Habeck-Reise verbindet.“

Das Handelsvolumen Bayerns mit Afrika erreichte 2021 wieder die Sieben-Milliarden-Euro-Marke, eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – aber mit Entfaltungsraum. Der Markt wächst. 2030 könnte es 1,7 Milliarden Afrikaner geben.

Auch Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagt perspektivisch: „Afrika gewinnt für Deutschland rasant an strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung.“ (mit dpa)