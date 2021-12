Energiewende

18:24 Uhr

Wie Erdgas Schwaben das Gasnetz fit für Wasserstoff macht

Will dafür sorgen, dass das Erdgasnetz in der Region bald Wasserstoff transportieren kann: Schwaben-Netz-Chef Anselm Pfitzmaier in einer Regelanlage bei Königsbrunn.

Plus Ein Land, das zu 100 Prozent klimaneutral werden will, muss irgendwann fossile Energieträger ersetzen. Grüner Wasserstoff könnte an ihre Stelle schlüpfen. Bei Erdgas Schwaben stellt man bereits die Weichen.

Von Michael Kerler

Wenn die Tür geöffnet wird, dann dringt ein beständiges Rauschen nach draußen. Schhhhh, schhhhh. Es ist das Rauschen des Erdgases, das mit acht Bar Druck aus der Erde kommt und durch gelbe Stahlrohre strömt. Hier, am südlichen Ortsrand von Königsbrunn, wird der Druck gesenkt, damit das Gas mit nur noch einem Bar anschließend zu den Haushalten fließen kann, um dort im Winter Häuser zu wärmen oder zum Kochen verwendet zu werden. Erdgas ist ein Rückgrat unserer Energieversorgung, gäbe es nicht ein Problem: Verbrennt es, wird das Klimagas CO2 frei, das die Erderwärmung beschleunigt. In Deutschland wird deshalb über Alternativen gesprochen. Große Hoffnungen liegen auf Wasserstoff, der unschädlich zu Wasserdampf verbrennt und so das Klima nicht belasten würde. Bisher ist der Anteil klimafreundlicher Gase im Netz gering, doch ihre Rolle soll schnell wachsen. Bei Schwaben Netz – dem Netzbetreiber in der Unternehmensgruppe von Erdgas Schwaben – arbeitet man bereits daran, das Gasnetz fit für die Wasserstoff-Zukunft zu machen.

