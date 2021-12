Entwicklungshilfe

vor 47 Min.

Zwei Prozent des Netto-Einkommens für mehr Gerechtigkeit

Plus Menschen in Deutschland zahlen jeden Monat einen Teil ihres Netto-Einkommens, um Projekte in armen Ländern zu unterstützen. Wie das Projekt funktioniert.

Von Joachim Göres

Rund 150 Menschen aus ganz Deutschland geben jeden Monat freiwillig zwei bis drei Prozent ihres Netto-Einkommens, um Projekte in armen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika finanziell zu unterstützen. Jährlich kommen so rund 90.000 Euro zusammen, über deren Verwendung die Spender selber entscheiden. 1969 wurde die sogenannte „Aktion Selbstbesteuerung“ auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart geboren, der unter dem Motto „Hungern nach Gerechtigkeit“ stand. 20.000 Menschen unterzeichneten auf dem Kirchentag eine Selbstverpflichtung, wonach sie zwei bis drei Prozent ihres Einkommens an eine entwicklungspolitische Organisation ihrer Wahl überweisen. Die „Steuer“, die natürlich nicht staatlich erhoben wird, fließt zunächst in die Vereinskasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen