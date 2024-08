Auto übersieht Motorrad bei Überholmanöver - vier Verletzte

Bei einem Überholmanöver hat ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer wohl ein Motorrad übersehen und so einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Der 24-Jährige überholte nach Polizeiangaben am Samstagabend in Maulbronn (Enzkreis) mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge und berührte dann das davor abbiegende Motorrad. Der Wagen wiederum sei von der Straße abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen, bevor er auf dem Dach liegen geblieben sei.

Der 51-jährige Motorradfahrer stürzte und verletzte sich der Mitteilung zufolge am linken Sprunggelenk. Im Auto seien der 24-Jährige, ein gleichaltriger Beifahrer und ein 23-Jähriger verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Am Sonntag hatten alle wieder die Klinik verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der Autofahrer habe nach Alkohol gerochen. Daher sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Diese werde auch auf weitere Drogen hin untersucht, sagte der Sprecher.