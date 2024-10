Diese Trends und Tipps geben Experten für eine erfolgreiche Ferienwohnung

Ob allein oder mit großer Familie, für viele Urlauberinnen und Urlauber ist ein Aufenthalt in einer Ferienwohnung die gemütlichere und individuellere Alternative zum Hotel. Häufig bieten sie mehr Platz als Hotelzimmer, man kann sich selbst versorgen, schlafen, solange man möchte. Die Zahl der Übernachtungen in Ferienhäusern und -wohnungen steigt jährlich und auch das Angebot an Unterkünften wächst. Ferienunterkünfte müssen attraktiv sein, um Mieter zu finden. Wie erreicht man möglichst viele potenzielle Urlauber? Und wie bewirtschaftet man eine Ferienimmobilie?

Zwei große Themen beschäftigen die Branche. Zum einen ist die Digitalisierung, sowohl neue Wege der Online-Buchung als auch das Werben für die eigene Ferienimmobilie auf Sozialen Netzwerken, aus der Welt der Ferienwohnungen nicht mehr wegzudenken. Zum anderen spielen Services und Dienstleistungen auch bei privaten Vermietungen eine immer größere Rolle.

Online-Buchung so wichtig wie nie: 82 Prozent der Ferienwohnung setzten darauf

Der Deutsche Ferienhausverband veröffentlichte eine eigene Studie, der zufolge 307 Millionen Übernachtungen hierzulande jährlich – und damit fast jede zweite touristische Übernachtung – in Ferienhäusern und Ferienwohnungen stattfinden. Der Ferienhausmarkt generiert laut Verband rund 29 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Eine möglichst unkomplizierte Buchung ist demnach für den Erfolg einer Ferienimmobilie besonders ausschlaggebend: Rund 82 Prozent aller in der Studie berücksichtigten Ferienwohnungen sei mittlerweile direkt online buchbar, ohne dass eine vorherige persönliche Anfrage notwendig ist.

Vor allem kleine Beherbergungsbetriebe im ländlichen Raum haben oft Hemmungen, ihre Ferienimmobilie im Internet anzupreisen, sagt Jacek Poplawski. Mit seinem Unternehmen Fewolino bietet er Beratungen an, um die Hemmschwelle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, abzubauen. Bei der digitalen Vermarktung der Ferienunterkunft gebe es drei Möglichkeiten. Man könne sich entweder bei den großen Buchungsportalen wie booking.com oder Airbnb registrieren, auf Direktbuchungen über Suchmaschinen setzen oder mit einem professionell geführten Kanal in den Sozialen Medien mit möglichen Gästen in Kontakt treten. Alle drei Wege benötigen laut dem Experten eigene Marketingstrategien.

Pflegeleichte Möbel oder Motto-Ausstattung: Das sind die Einrichtungstrends in Ferienimmobilien

Dienstleister wie Fewolino geben auf der Ferienimmobilienmesse in Augsburg Tipps, wie Vermieter mit Rezensionen umgehen können oder bieten Crashkurse an, wie eine Webseite für die Ferienimmobilie so gestaltet werden kann, dass sie die gewünschte Zielgruppe anspricht. „Möchtest du Biker ansprechen oder Familien? Es lohnt sich, diese Gedanken früh zu machen“, empfiehlt auch Segmüller-Vertriebsleiter Christof Gerpheide.

Bei der Einrichtung von Ferienimmobilien setzen die meisten Besitzerinnen und Besitzer auf langlebige Möbel und Ausstattung. „Was trifft optisch den Geschmack der breiten Masse und ist gleichzeitig pflegeleicht?“ Leichte Möbel liegen deshalb im Trend, bei Küchen- oder Badmöbeln solche auf Rollen oder Stelzen. Das erleichtere die Reinigung der Ferienwohnungen. Betten, die lediglich durch Scharniere verbunden sind und bei Bedarf geteilt werden können, seien ebenfalls bei Eigentümern von Ferienwohnungen sehr beliebt. Allerdings erkennt Gerpheide auch einen Trend zur Einrichtung nach einem bestimmten Stil oder Motto. „Landhaus oder Purismus – in einer Ferienwohnung kann auch der Spirit der Region oder des Eigentümers herüberkommen“, sagt der Experte.

Von Drohnenbildern bis Housekeeping: Die Ferienhaus-Branche wird professioneller

Die Wohnung oder das Haus müsse unbedingt auf Fotos einladend aussehen, sagt auch Einrichtungsprofi Gerpheide. Durch die sozialen Medien und die vielen verschiedenen Vermietungsportale im Internet seien die Unterkünfte noch vergleichbarer geworden. Mehrere ansprechende Bilder der Unterkunft seien im Digitalen ein Muss. Das Interesse der Urlauber müsse schließlich geweckt werden, damit sie das Angebot anklicken. „Drohnenbilder oder ein 360-Grad-Video können das Inserat abheben.“

Die Professionalisierung der Branche zeige sich auch dadurch, dass immer mehr Dienstleister Angebote für Ferienimmobilienbesitzerinnen und -besitzer machen, sagt Oliver Griesz von der Messe Augsburg. Wäscheservice, Housekeeping, Sicherheitstechnik: „Urlauber wollen auch in Ferienwohnungen das Rundum-sorglos-Paket“, sagt er. Besitzerinnen und Besitzer von Ferienimmobilien können auf der SuperStay Live mit vielen Messe-Ausstellern zu diesen Themen aus Bayerisch-Schwaben und darüber hinaus in Kontakt treten.

Info: SuperStay Live, Messe für Betreiber von Ferienimmobilien, 18. bis 20. Oktober 2024, Messezentrum Augsburg. Die Tageskarte kostet 15,50 Euro, online unter https://superstay.live.