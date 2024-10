Eine Woche nach Unfall: Toter identifiziert

Eine Woche nach einem tödlichen Unfall bei Unterneukirchen (Kreis Altötting) hat die Polizei die Identität des Toten ermittelt. Es handle sich um einen 68 Jahre alten Mann aus Altötting, teilten die Ermittler mit. Die Angehörigen hatten ihn als vermisst gemeldet.

Der Mann war am Abend des 7. Oktobers auf der Kreisstraße AÖ18 von einem Kleintransporter erfasst worden, wie es in der Pressemitteilung hieß. Er starb noch an der Unfallstelle. Da der 68-Jährige weder einen Ausweis noch andere persönliche Gegenstände bei sich hatte, war lange Zeit unklar, wer er ist.

Die Polizei ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft weiter zum genauen Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise. Der Transporter wurde dafür bereits sichergestellt. Dessen Fahrer - ein 46-Jähriger - blieb bei dem Unfall unverletzt.