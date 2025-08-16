Wenn das Warten auf Ersatzteile zur Geduldsprobe wird

Als Renate Hirschinger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg erfährt, was an ihrem Auto kaputt ist, ist sie erst einmal erleichtert. Mehrere Tage hatte die Werkstatt nach der Ursache gesucht. Jetzt steht fest, warum das Kühlwasser aus dem Behälter verschwunden ist: Ein Marder hat zwei Schläuche angenagt. Für Hirschinger und ihren Ehemann klingt das zunächst nach einem einfach behebbaren Schaden. Fahrtüchtig wird der sechs Jahre alte Hyundai i20 aber erst Monate später wieder sein.

Eine Friedbergerin wartete monatelang auf Ersatzteile für ihr Auto

Der Grund für die lange Reparaturzeit: die Ersatzteile. Erst nach wiederholter Nachfrage teilte das Autohaus dem Ehepaar mit, dass die beiden Gummischläuche erst in zwei bis drei Monaten geliefert werden. „Ich war da relativ fassungslos“, sagt Hirschingers Ehemann, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Das ist ja keine Mondfähre.“ Die Werkstatt habe daraufhin erklärt, der Transport durch den Logistikdienstleister würde nun mal so lange dauern.

Für den ADAC ist diese Situation nicht akzeptabel. Mit Fällen wie dem von Renate Hirschinger habe es die hauseigene Rechtsberatung immer öfter zu tun, schreibt der Automobilclub auf seiner Internetseite. Es brauche deshalb eine gesetzliche Verpflichtung, die sicherstellt, dass Verbraucher in akuten Fällen schnell mit Ersatzteilen versorgt werden – und langfristig. „Aus Sicht des ADAC sollte es auch für Auto-Ersatzteile einen gesetzlichen Anspruch auf Verfügbarkeit für mindestens 12 bis 15 Jahre geben“, teilt ein Sprecher mit.

Für weitere Nachfragen wurde das Ehepaar vom Autohaus an den Hersteller verwiesen. Hyundai erklärt auf Anfrage der Redaktion, dass es im Einzelfall zu längeren Wartezeiten kommen kann, wenn das Ersatzteil direkt vom Hersteller aus Korea geliefert werden muss. Pauschal könne die Sprecherin jedoch nicht bestätigen, dass es bei der Versorgung mit Ersatzteilen vermehrt zu längeren Lieferzeiten kommt: „Je nach betroffenem Ersatzteil und Modell können Lieferzeiten branchenüblich variieren.“

Das Mobilitätsproblem müssen Verbraucher meist selbst lösen

Grundsätzlich geht die Hyundai-Sprecherin davon aus, dass Ersatzteile sofort verfügbar sind – auch, weil die Vertragspartner entsprechende Komponenten vorhalten. Das sei auch im Interesse der Hersteller, heißt es dazu vom Verband der Automobilindustrie (VDA): „Ein Service, der über den Kauf hinausgeht, ist maßgeblich für die Kundenzufriedenheit und nicht zuletzt die Reputation der Marke.“ Durch externe Umstände, etwa Probleme entlang der globalen Lieferketten in der Automobilindustrie, könne der Bestand aber nicht immer garantiert werden.

Die benötigten Schläuche für den Hyundai von Renate Hirschinger hatte die Augsburger Vertragswerkstatt nicht auf Lager. „Zur Entschuldigung meinte man lapidar, dass der Schlauch aus Korea komme“, sagt Hirschingers Mann, der sich per Mail direkt an Hyundai gewandt hatte. Die lange Wartezeit bringt das Paar in die Bredouille. Schließlich braucht Renate Hirschinger ihren Wagen, um zur Arbeit zu kommen. Mit diesem Problem wird sie jedoch alleine gelassen.

Bei ihrem Hyundai handelt es sich um einen Reimport aus Österreich, erklärt Hirschinger. „Ich bekomme keinen Leihwagen, weil ich das Auto nicht beim Händler gekauft habe.“ Zur Überbrückung kann sie auf den Pkw ihres Mannes ausweichen. Der wiederum sei so lange mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Eine Zwischenlösung, die nicht für alle Betroffenen realistisch ist.

Der ADAC will Hersteller in die Verantwortung ziehen

„Nach Ende der Sachmängelhaftungsfrist sind Verbraucher weitestgehend auf sich gestellt“, erklärt ein Sprecher des Automobilclubs ADAC. „Denn es gibt keine Gesetzesregelung, die Lieferzeit, Ersatzmobilität oder gar Schadensersatz vorgibt.“ Die Sachmängelhaftungsfrist gilt beim Kauf eines Neuwagens für zwei Jahre, bei Gebrauchtwagen für ein Jahr. In dieser Zeit müssen Händler Ersatzteile beschaffen und kostenfrei einbauen, andernfalls kann die Käuferin oder der Käufer den Kaufpreis mindern oder gar den Kaufvertrag rückgängig machen.

Ist die Frist abgelaufen, müssen Verbraucher die Zeit ohne Auto ohne Hilfe überbrücken, weiß der ADAC-Sprecher. „Viele bekommen keinen oder nur für eine kurze Zeit einen Leihwagen.“ Denn die Kosten tragen nicht die Hersteller, sondern die Vertragswerkstätten. Und die sind selbst von der Ersatzteilproduktion abhängig. Um Verbraucher in dieser Situation zu entlasten, sollten Hersteller bei längeren Liefer- und Reparaturzeiten kostenfreie Leihautos bereitstellen, fordert der ADAC.

Der Hyundai von Renate Hirschinger fährt mittlerweile wieder, die Ersatzschläuche wurden nach zweieinhalb Monaten geliefert und eingebaut. Doch es bleibt ein Gefühl der Verunsicherung. Freunde und Bekannte des Ehepaars hätten bereits ähnliche Erfahrungen gemacht, auch bei deutschen Automobilherstellern. „Da weiß man schon gar nicht mehr, was für ein Auto man sich noch zulegen soll“, sagt Hirschinger.