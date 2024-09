Rätseltouren für mehr Abwechslung im Urlaub

Nur Wandern ist zu langweilig? Wenn die Abwechslung in der Natur allein nicht genügt, könnten die «Green Escape Touren» in Nordhessen das Richtige sein. Dabei wird die Idee eines Escape-Rooms ins Freie übertragen. Auf den Touren müssen Rätsel gelöst werden, um ans Ziel zu gelangen, wie das regionale Tourismusmanagement mitteilt.

Fünf Escape-Touren zwischen zwei und vier Kilometern Länge stehen in der Region demnach zur Wahl – die neueste am Wasserschloss Wülmersen im Landkreis Kassel, wo sich die Geschichte der Tour um einen Schlossgeist dreht.

Eine andere Tour in Rotenburg an der Fulda trägt den Titel «Atommüll-Alarm» und dreht sich um einen fiktiven Castor-Transport, der verunglückt ist und nun von den Spielenden gesichert werden muss. Weitere Touren sind laut dem Tourismusmanagement in Planung.

Keine digitalen Hilfsmittel nötig

Smartphones braucht es für die Touren nicht. Das benötigte Spielmaterial werde vor Ort ausgegeben und befinde sich meist in einem handlichen Rucksack. Buchbar sind die Touren online unter www.greenescapetours.de.

Das Konzept von Outdoor Escape Games gibt es nicht nur in Nordhessen. Eine ähnliche Idee gibt es zum Beispiel auch für viele Orte im Harz, wo man entsprechende Spiele-Sets kaufen kann. Auch in großen Städten verlagern Anbieter die Idee der Escape-Rooms ins Freie.