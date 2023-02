Appenzeller in Not: Der Schweizer Käse verzeichnet Absatzlöcher

Plus Die Deutschen kaufen weniger Appenzeller Käse. Woran das liegt und wie zwei Männer aus den Schweizer Bergen das Problem lösen wollen.

Selbst „Ruedi“ wirkt ein wenig ratlos. Die Deutschen kaufen immer weniger Appenzeller Käse, und über kurz oder lang muss er die Gründe dafür herausfinden. „Ruedi“, das ist Rudolf Hegg, Marketing-Leiter der Sortenorganisation Appenzeller Käse, die für die Vermarktung zuständig ist. Halten sich die deutschen Kunden zurück, macht sich das schnell in der ganzen Ostschweizer Produktionskette bemerkbar.