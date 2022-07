EU rechnet im Jahr 2022 mit Rekord-Inflation

Die Europäische Union rechnet für den Euro-Raum mit einer Rekord-Inflation. Im Jahr 2022 soll ein historischer Höchstwert erreicht werden.

Das Jahr 2022 wird laut der Europäischen Union neue Maßstäbe negativer Art setzen: Die EU-Kommission rechnet mit einer Rekord-Inflation für das Jahr 2022. Im Euro-Raum soll die Teuerung laut den Berechnungen im Jahresdurchschnitt den Wert von 7,6 Prozent erreichen. Das geht aus der Sommer-Konjunkturprognose hervor, welche die Behörde in Brüssel am Donnerstag vorstellte.

EU-Kommission: Inflation vor allem von Energiepreisen getrieben

Den größten Treiber stellen bei der Inflation laut der EU-Kommission vor allem die Energiepreise dar. Da diese stark ansteigen, rückte die EU von ihrer Frühlingsprognose aus dem Mai ab. Bei dieser war die Kommission noch von einer Inflation von 6,1 Prozent in den Euro-Ländern ausgegangen.

Die Preissteigerung in allen Ländern der EU wird insgesamt auf 8,3 Prozent geschätzt. Zuletzt war noch von 6,8 Prozent ausgegangen worden. Im Jahr 2023 soll sich die Inflation nach den Einschätzungen der EU-Kommission dann in etwa halbieren. In der EU soll sie 4,6 Prozent betragen, im Euro-Raum 4,0.

Video: dpa

EU geht weiterhin von Wirtschaftswachstum aus

Beim Wirtschaftswachstum ist die EU weiter optimistischer. Die Kommission geht weiter von einem Wachstum von 2,7 Prozent im Jahr 2022 aus. Im Euro-Raum soll die Wirtschaft um 2,6 Prozent wachsen.

Für das Jahr 2023 wurde die Vorhersage allerdings deutlich nach unten korrigiert. Im Mai sprachen die Ökonomen noch von 2,3 Prozent Wachstum in der Eurozone und der EU. Nun gehen sie von 1,5 Prozent in der EU und 1,4 Prozent in der Euro-Zone aus. Hintergrund der Korrektur ist offenbar vor allem die Lage an den Energiemärkten.