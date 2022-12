Deutschland steht beim Thema EU-Gaspreisdeckel fast alleine da

Zumindest vordergründig einigten sich die 27 Staats- und Regierungschefs beim letzten EU-Gipfel des Jahres bei vielen Streitpunkten. Viele Details blieben jedoch unklar.

Lag es an den landesweiten Streiks, die am Freitag halb Belgien lahmlegen sollten, dass die 27 EU-Staats- und Regierungschefs ihren letzten regulären Gipfel des Jahres in Rekordzeit abhielten? Noch vor Mitternacht am Donnerstagabend hatten sie etliche Streitpunkte aus dem Weg geräumt – zumindest vordergründig. Man wollte in Brüssel zum Abschluss dieses von Krieg und Krisen geplagten Jahres Geschlossenheit demonstrieren. Das fiel äußerst schwer angesichts der auf dem Tisch liegenden Probleme sowie zahlreicher Blockaden vonseiten verschiedener Mitgliedstaaten, durch die Entscheidungen verzögert wurden.

Die Gemeinschaft steht unter Druck. Einige Diskussionen verschoben die Politiker deshalb, etwa die Frage, wie Europa auf das milliardenschwere Investitionsprogramm der USA reagieren will, das in Brüssel als diskriminierend und wettbewerbsverzerrend kritisiert wird. Hier droht ab Januar eine Zerreißprobe. Während Berlin unter allen Umständen einen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten vermeiden will, befürwortet Paris ein neues schuldenfinanziertes Programm öffentlicher Infrastrukturausgaben.

Der Gaspreisdeckel soll am Montag fertig werden

Gemeinsame Schulden aufnehmen? Bei der Erwähnung schrillen in einigen Hauptstädten bereits die Alarmglocken. Der Ausgang ist dementsprechend offen. In anderen Punkten schmiedeten die Staatenlenker im Schnellverfahren Kompromisslösungen, viele Details blieben jedoch unklar.

Überschattet wurde das Treffen vom Korruptionsskandal um die mittlerweile abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili. "Natürlich untergraben solche Ereignisse, solche Korruption das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. "Wir müssen hart daran arbeiten, das Vertrauen wiederzugewinnen."

Im engeren Sinne weitergereicht haben die Politiker das Hauptthema der Zusammenkunft: den europäischen Gaspreisdeckel. Zwar einigten sich die Regierungsvertreter grundsätzlich auf den beispiellosen Schritt, eine Obergrenze einzuführen. Die Feinheiten sollen aber die Energieminister am Montag klären, erst dann wird es einen endgültigen Beschluss geben.

Deutschland steht in der EU alleine da

Der Deckel erhitzt seit Monaten die Gemüter. Vorneweg Italien, Griechenland, Belgien und Polen hatten bis zuletzt für einen Gaspreisdeckel gekämpft. Unter anderem Deutschland beharrte bis zuletzt auf seinem Nein, stand am Ende aber ziemlich alleine da mit der Sorge, dass durch das Instrument weltweite Gasanbieter den Europäern keine Energie mehr verkaufen und ihre Schiffe mit Flüssiggas vor europäischen Häfen abdrehen lassen könnten.

Hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschafft, das deutsche Horrorszenario abzuwenden, am Montag von einer Mehrheit der anderen Mitgliedstaaten überstimmt zu werden? In der Abschlusserklärung fehlte der Zusatz, dass man den Beschluss "in geeinter Weise" treffen würde. Die Details der Ausgestaltung ließ man derweil unbeantwortet, etwa bei welchem Preis der sogenannte Marktkorrekturmechanismus greifen würde.

Die Deckelbefürworter wünschen, dass er schon bei 160 Euro je Megawattstunde ausgelöst wird. Berlin gab mit dem Hinweis klein bei, bei 220 Euro die Grenze ziehen zu wollen. Die Bundesregierung gab nun offenbar mit dem Ziel im Kopf nach, dass der Deckel so hoch sein werde, "dass er niemals relevant wird", wie Scholz es ausdrückte. Wenn er aber in der Realität nie zur Anwendung käme, warum wird er durchgesetzt?

Die globale Mindeststeuer kann kommen

Es scheint, als sei es vielen Mitgliedstaaten auch ums Prinzip gegangen, nachdem Deutschland in Europa dieses Jahr einerseits immer wieder mit nationalen Alleingängen für Ärger gesorgt hatte, andererseits mit aller Härte den Gaspreisdeckel blockierte, den mehr als 15 Länder schon lange verlangen.

Immerhin gab es am späten Abend noch grünes Licht für neue Sanktionen gegen Russland, die am Freitag dann formal beschlossen wurden, sowie für ein geschnürtes Paket aus vier Entscheidungen. Dazu gehörten neben milliardenschweren Finanzhilfen für die Ukraine auch der Plan, Ungarn wegen unzureichender Korruptionsbekämpfung 6,3 Milliarden Euro aus dem EU-Budget vorzuenthalten, sowie eine Richtlinie zur Umsetzung einer globalen Mindeststeuer für Großunternehmen. Polen hatte schlussendlich sein Veto zurückgezogen. Das freute vor allem einen: Olaf Scholz. Die Mindeststeuer sei "ein Herzensprojekt" von ihm, sagte er und schob nach: "Deshalb gestatten Sie mir einen seltenen Moment der Zufriedenheit."