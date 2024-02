Lieferkettengesetz

Wie Unternehmen das EU-Lieferkettengesetz sehen: Bürokratiemonster oder Chance?

Plus Wie die FDP befürchten viele Betriebe mehr Bürokratie und höhere Kosten. Andere Firmen wie der Hemdenhersteller Olymp begrüßen dagegen die Pläne, die für faire Arbeitsbedingungen sorgen sollen.

Von Michael Kerler, Stefan Küpper

Ist bei der Produktion eines Elektroartikels Kinderarbeit im Spiel? Wurde dabei gegen die Menschenrechte verstoßen? Oder wird die Umwelt geschädigt, weil Wälder in großem Stil abgeholzt werden, um Soja anzubauen? Um dies zu verhindern, hat Deutschland ein Lieferkettengesetz beschlossen, jetzt plant auch die EU ein solches Gesetz. Es würde in Europa tätige Unternehmen mit über 500 Beschäftigten und mindestens 150 Millionen Euro Umsatz verpflichten, ihre Lieferketten genau zu überwachen. Hintergrund ist auch der tragische Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013, bei dem über 1100 Menschen ums Leben kamen.

Wenn am Freitag der Rat in der EU über das Gesetz abstimmen soll, wird sich Deutschland nach dem bisherigen Stand aber enthalten. Die FDP hat Bedenken: Hohe Standards seien zwar ein gutes Ziel, sagte FDP-Justizminister Marco Buschmann. "Das gute Ziel darf aber nicht zu einer Selbststrangulierung unseres Wirtschaftsstandorts führen", warnt er. "Wir müssen Bürokratie abbauen." Enthält sich Deutschland der Stimme, könnte das Projekt scheitern. Was aber sagen Unternehmen zu dem Gesetz? Es gibt beides: Firmen, die Bürokratie fürchten. Aber auch solche, die im Gesetz einen Schritt zu einem fairen Wettbewerb sehen.

