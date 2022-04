Wie Whistleblower geschützt werden sollen

Plus Ein neuer Entwurf für das Hinweisgeberschutzgesetz liegt vor. Die GroKo ist bereits an dem Projekt gescheitert. Warum es höchste Zeit dafür wird, die EU-Richtlinie umzusetzen.

Das Bundesjustizministerium hat vor Ostern einen ersten Entwurf für das Hinweisgeberschutzgesetz vorgelegt. Wem in Unternehmen und Behörden Missstände auffallen, der soll Hinweise darauf geben können – ohne dabei selbst seine Karriere oder berufliche Existenz zu riskieren.