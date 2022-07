Erstmals seit fast 20 Jahren: 1 Euro ist nur noch 1 Dollar wert

Ein Euro ist nur noch einen Dollar wert. Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren ist das Tauschverhältnis eins zu eins.

Erstmals seit fast 20 Jahren ist der Eurokurs auf ein Dollar-Tauschverhältnis von eins zu eins gefallen. Die Gemeinschaftswährung erreichte am Dienstagmittag die Parität (Tauschverhältnis eins zu eins) zum US-Dollar. Der Euro steht schon länger an den Finanzmärkten unter Druck. Gerade jetzt mit vergleichsweise hohen Inflationsraten kommt die Euro-Schwäche ungelegen. Denn je niedriger der Wechselkurs der Gemeinschaftswährung ist, desto stärker werden im Verhältnis andere Währungen wie der Dollar.

Niedriger Eurokurs: Auswirkungen

Der niedrige Eurokurs führt dazu, dass Waren, die nach Deutschland eingeführt wurden, teurer werden. Die Inflation wird dadurch angefacht. Bei einem sinkenden Eurokurs müssen Verbraucher als noch tiefer in die Tasche Greifen, um ihre Lebenshaltungskosten zu stemmen. Insbesondere die Energie- und Rohstoffpreise drohen weiter zu steigen.

Eurokurs sinkt auf einen Dollar: Gründe

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die Europa besonders treffen, und der vergleichsweise zurückhaltende Kampf der Europäischen Zentralbank gegen die Inflation gelten als Gründe für den niedrigen Eurokurs. Auch die Furcht vor einer Energiekrise ließ den Eurokurs sinken. Am Montag hat die Abschaltung der Pipeline Nord Stream 1 begonnen. Die Wartung der Leitung soll nach zehn Tagen abgeschlossen werden. Jeder Tag, den die Wartungsarbeiten länger als geplant dauern, könnte den Eurokurs weiter belasten, so Währungsexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank gegenüber Spiegel Online.

Auch die aktuelle Stärke des Dollar setzt den Euro unter Druck. Am Mittwoch werden neue Inflationsdaten aus den USA erwartet. Dort werden in diesem Monat stark steigende Zinsen erwartet. In der Eurozone wird eine Zinswende erst später erwartet. (mit dpa)

