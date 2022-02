EU-Kommissar Hahn: „Wir sind in keiner Weise zurückhaltend“

Exklusiv EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn spricht über die Auseinandersetzung rund um den Rechtsstaatsmechanismus mit Polen und Ungarn und erklärt, in welcher EU er leben möchte.

Herr Hahn, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, der Rechtsstaatsmechanismus ist legal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Urteil begrüßt, jedoch die Erwartung baldiger Strafen für Polen und Ungarn gedämpft. Das klingt nicht so, als hätte es die Kommission eilig ein Zeichen zu setzen. Warum?

Johannes Hahn: Wir sind in keiner Weise zurückhaltend. Ich bin ja für den Rechtsstaatsmechanismus zuständig. Es ist ein neues, ganz spezielles Instrument, das zum Einsatz kommt, wenn europäische Steuerzahlergelder gefährdet sind oder es die Gefahr eines Missbrauchs gibt, weil Regeln nicht eingehalten werden oder es Korruption gibt. Es ist nicht ein Instrument, dass zum Einsatz kommt, wenn grundsätzliche europäische Werte nicht respektiert werden. Dafür haben wir den Artikel 7. Aber weil der Rechtsstaatsmechanismus neu ist, müssen wir erst die entsprechenden Richtlinien entwickeln, damit sichergestellt ist, dass wir damit nicht bei erster Gelegenheit auf die Nase fallen. Wir haben zudem im vergangenen Herbst Polen und Ungarn zwei umfangreiche Briefe geschrieben, die noch nicht Teil des offiziellen Prozesses sind. Und da haben wir erst Ende Januar die Antworten bekommen. Auf deren und auf Basis des EuGH-Urteils schauen wir nun, ob unsere Richtlinien ein Fein-Tuning benötigen. Lange Rede kurzer Sinn: Ich gehe davon aus, dass die nächsten Schritte in der Umsetzung des Mechanismus im März stattfinden.

Was hat die Kommission falsch gemacht, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass Polen und Ungarn es so weit getrieben haben?

Hahn: Man muss einmal zur Kenntnis nehmen: Der Schutz der Rechtsstaatlichkeit kann nur im Rahmen von klar definierten Regeln gewährleistet werden, wobei wir selber bei der Ahndung von Verstößen sehr genau die Rechtsstaatsprinzipien einhalten müssen. Dazu gehört es, den Ländern, denen Verstöße vorgeworfen werde, die Möglichkeit zur Verteidigung im Rahmen eines Dialogs zu geben. Der neue Rechtsstaatsmechanismus durch Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ist ein beachtlicher Fortschritt, der in zähen Verhandlungen erreicht wurde. Wir haben nun eine ganze Reihe von Instrumenten zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit zur Verfügung, was auch das Bewusstsein der Öffentlichkeit dafür schärft, dass die Rechtsstaatlichkeit die Grundlage unseres Zusammenlebens darstellt. Daher lassen wir das nicht auf uns sitzen, dass die Kommission nicht tätig war.

Aber in der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, dass die Kommission zu zögerlich vorgeht.

Lesen Sie dazu auch

Hahn: Wenn ich Parlamentarier wäre, würde ich auch diese Ungeduld haben. Und auch ich selbst habe eine Ungeduld, das ist gar keine Frage. Nur darf ich die Dinge nicht emotional angehen, sondern muss sie rechtsstaatlich betrachten. Und zu einem ordentlichen Verfahren gehört auch, die jeweils andere Seite zu hören. Das ist – auch mit den Antworten auf die Briefe der Kommission aus Polen und Ungarn – nun geschehen. Ich habe keine Zweifel, dass der Rechtsstaatsmechanismus angewandt werden und seine Wirkung zeigen wird. Wichtig ist mir aber: Das ist nicht ein Instrument, das nur auf Ungarn oder Polen abzielt. Wenn es für uns auch woanders erkennbare Missstände geben sollte – und dieses Instrument für die betreffende Situation geeignet ist – dann wird es auch zur Anwendung kommen.

Und glauben Sie, dass der Rechtsstaatsmechanismus in Polen und Ungarn gegebenenfalls Wirkung zeigt? Im Augenblick werden bereits Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds zurückgehalten – ohne Erfolg.

Hahn: Schauen Sie, es gibt Politiker, die sind Ankündigungshofräte. Für mich zählt unterm Strich das Ergebnis. Ich sehe, dass es in Polen Bewegung gibt. In Ungarn werden wahrscheinlich vor den Wahlen keine Zugeständnisse zu erreichen sein. Aber ich bin überzeugt, dass der Rechtsstaatsmechanismus seine Wirksamkeit nicht verfehlen wird, auch weil er öffentliche Meinung erzeugt. Das ist ja nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen ein paar Bürokraten in Brüssel und einem Mitgliedsstaat, sondern da geht es um Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger eines Landes ganz massiv betreffen.

Manche Sachen brauchen Zeit. Das Gegenteil – Europa kann also auch schnell – ist „Next Generation EU“, das mit 800-Milliarden-Euro größte Investitionsprojekt der Union überhaupt, das die Corona-Folgen bekämpfen soll. Allerdings ist dabei noch unklar, wie diese gewaltige Summe zurückgezahlt werden soll. Da dauert es offenbar wieder länger, oder?

Hahn: Es gibt auch keine Notwendigkeit für Eile, denn die Rückzahlung soll erst 2027 beginnen. Diese soll durch neue Einkommensquellen erfolgen. Wir brauchen pro Jahr 15 Milliarden Euro zu aktuellen Preisen. Gegenwärtig haben wir drei Vorschläge unterbreitet. Die Haupteinkunftsquelle ist eine Ausdehnung des Emissionshandelssystems. Das geht einher mit dem Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, gemäß unserem „Fit for 55“ -Beschluss. Da verbinden sich zwei gewünschte Effekte, der Lenkungseffekt und die Schaffung neuer Einnahmen, die zu einem kleinen Teil auf europäischer Ebene verbleiben sollen.

Aber die EU will ja weit vorher klimaneutral sein, bevor die letzten Schulden zurückgezahlt sind…

Hahn: Sie haben Recht, wenn es keine Emissionen mehr gibt, gibt es keine Einnahmen. Dann muss man andere Einkunftsquellen finden. Aber wir haben ja auch andere Einkunftsquellen vorgeschlagen, die in der Unternehmensbesteuerung angesiedelt sind. Das wird unter dem Stichwort globale Körperschaftssteuer derzeit sehr stark auf der Ebene der G20 und der OECD diskutiert. Das ist auch der Grund, warum wir mit einem zweiten substantiellen Vorschlag bis 2023 warten. Wir wollen sehen, was auf globaler Ebene herauskommt, und beurteilen, inwieweit das einen Effekt auf unsere Situation in Europa hat.

Das heißt, dann könnten Sie die Digitalsteuer wieder hervorholen?

Hahn: Das kann die Digitalsteuer sein, die darauf abzielt, jedes digitale Geschäft mit einer kleinen Abgabe zu belegen. Das ist auch eine Frage der Fairness, denn jedes Geschäft muss Steuern zahlen, Internetgeschäfte können sich dem entziehen. Eine andere Möglichkeit könnte aber sein, dass große Unternehmen, die besonders von unserem herausragenden Binnenmarkt profitieren, stärker in die Verantwortung genommen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Prinzip geht es darum, etwas an die Hand zu bekommen, das sicherstellt, dass wir die Rückzahlung so tätigen können, wie es vereinbart wurde.

Der CO 2 -Zoll würde nicht gleich den nächsten Handelskrieg auslösen?

Hahn: Der CO 2 -Ausgleichsmechanismus ist ein intellektuell interessantes Projekt, aber man muss sehen, was es an finanzieller Substanz in sich birgt. Der grundsätzliche Ansatz ist richtig: Wenn ein Produkt, das in Europa aufgrund von Umweltauflagen nach anspruchsvolleren Standards – die auch etwas kosten – produziert werden muss, ist es nur fair, einen Ausgleichsmechanismus für Produkte, die außerhalb der EU ohne diese Standards billiger produziert werden können, zu schaffen. . Dieser Mechanismus muss natürlich WTO-kompatibel sein. Auch China beginnt, über solche Maßnahmen nachzudenken. Die internationalen Reaktionen sind positiv. Wir müssen alle gemeinsam etwas gegen den Klimawandel tun.

Alle EU-Länder mussten für das Geld aus dem Corona-Fonds Programme entwerfen, die dazu beitragen sollen, die EU „grüner, digitaler und krisenfester“ zu machen. Welches Land hat sich hier besonders hervorgetan?

Hahn: Es gibt viele positive Beispiele. Als eines davon möchte ich Italien nennen, das unter Ministerpräsident Draghi einen wirklich ambitionierten Plan erstellt hat. Zunächst gibt es nur 13 Prozent Anzahlung für jedes Land. Und die restlichen 87 Prozent werden bis 2026 auf der Basis von vorher vereinbarten Fortschritten, den sogenannten Meilensteinen, ausgezahlt, die erreicht werden müssen. Deutschland engagiert sich zum Beispiel sehr in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Zurecht, denn da besteht ein beträchtlicher Aufholbedarf.

In Deutschland dürfen Sie die übrigen 87 Prozent der Mittel erst freigeben, wenn die Kommission ganz sicher ist, dass auch das letzte Fax-Gerät aus deutschen Amtsstuben verschwunden ist. Und apropos Kontrolle. Viel Geld weckt ja auch viele Begehrlichkeiten. Sind mit dem Fonds auch die Kapazitäten des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung aufgestockt worden?

Hahn: Zunächst einmal würde ich sagen: Es ist eine europäische Schwäche, dass wir immer zuerst etwas Kriminelles sehen. Es sollte schon einen Vertrauensvorschuss geben. Ich bin bekannt dafür, dass ich nicht ein bedingungsloser Amerika-Fan bin. Aber es gibt schon Dinge, die mir dort gefallen. Und eines davon ist eben, dass man dort grundsätzlich jemand mal Vertrauen entgegenbringt. Wenn er das aber missbraucht, dann ist die Rübe ab. Bei uns gibt es kein Vertrauen, aber man kann hinterher noch verhandeln. Ich denke also, wir sollten zunächst Vertrauen haben, das ja auch Motivation schafft. Und zu jeder Vereinbarung mit jedem Staat gehört ein umfangreiches Monitoring. Nichtsdestotrotz verstärken wir die Kontrolleinrichtungen auf Kommissionsebene, der Rechnungshof und die Europäische Staatsanwaltschaft haben auch weitere Mitarbeiter bekommen. Also es gibt schon eine ergänzende Aufstockung. Und die Pläne selbst wurden ja gemeinsam erarbeitet, was die Verpflichtung zur ordentlichen und sinnvollen Mittelverwendung erhöht.

Sie haben als EU-Kommissar gegen die hoch umstrittene Taxonomie gestimmt, die Atomkraft als nachhaltig labelt. Warum?

Hahn: Ich habe mit 21 schon gegen die Atomkraft gestimmt. Jetzt bin ich 64, und ich werde meine Einstellung gerade jetzt, als Vater und Großvater, dem die Zukunft der nächsten Generation am Herzen liegt, nicht ändern. Atomkraft ist von meiner Warte aus gesehen nach wie vor nicht sicher. Es hat sich zwar ein ganze Menge in technologischer Hinsicht getan, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die Endlagerung zum Beispiel ist nach wie vor nicht geklärt. Und ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Privater in Atomkraftwerke investiert. Die Konstruktionsdauer und Amortisierung ist einfach zu lange. Ich sehe es aber auch nicht als Drama, dass ich und zwei weitere Kollegen dagegen gestimmt haben. Wir haben in der Kommission das Mehrheitsstimmrecht, doch natürlich bemühen wir uns im Regelfall Einstimmigkeit zu erzielen. Aber manchmal kommt man auch zu dem Punkt, an dem es heißt: „We agree to disagree“.

Die "Konferenz zur Zukunft Europas" läuft. Sie sind seit zwölf Jahren EU-Kommissar und haben angekündigt, dass nach ihrer dritten Amtszeit für Sie Schluss sein wird. In welchem Europa wollen Sie in ihrem Ruhestand leben?

Hahn: In einem Europa, dass imstande ist, den Lebensstandard und die guten Lebensbedingungen, die wir uns erarbeitet haben, unseren Kindern und Kindeskindern – idealerweise besser entwickelt – weiterzugeben. Und dazu ist es notwendig, festzulegen, was wir auf europäischer Ebene tun müssen, um insbesondere global wettbewerbsfähig zu sein. Das heißt etwa im industriellen Bereich in bestimmten Sektoren „first mover“ zu sein und nicht „first or second supplier“. Das heißt zugleich nicht, dass alles auf europäischer Ebene geregelt werden muss, sondern bitte immer subsidiär. Also: Die Dinge sollen auf jener Ebene bearbeitet und auch entschieden werden, die dafür am besten geeignet ist. Ich möchte in einem Europa leben, dass den „european way of life“ sicherstellt. Es hat irgendein amerikanischer Intellektueller vor einiger Zeit einmal gesagt: Für den „american way of life“ lohnt es ich zu sterben, für den „european way of life“ lohnt es sich zu leben. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Sie sind so viel herumgekommen. Wenn Sie dann im Ruhestand sind und Sie sind nicht im schönen Salzburger Land, in welcher Ecke der EU würden Sie leben wollen? Sie haben aber nur eine Wahl.

Hahn: Ich will nicht ausweichen, aber gerade als ehemaliger Regionalkommissar muss ich sagen, dass Europa sehr viele wunderschöne Ecken hat.

Sie müssen wählen!

Hahn: Ich wähle keine (lächelt). Sehen Sie, ich habe in Havanna einmal das Haus Hemingways besucht. Und dieser hat je nachdem, was er gerade schrieb, an bestimmten Stellen seines Hauses seine Schreibstätten gehabt. Und so geht es mir mit Europa. Es gibt bestimmte Gefühlsstimmungen, bestimmte Jahreszeiten. Ich liebe die schottischen Hebriden, auch wenn Großbritannien leider die Union verlassen hat. Ich liebe aber auch die griechischen Inseln. Und die Weite des Balkans hat auch ihren Charme. Das ist doch gerade das Faszinierende an Europa, dass wir auf engstem Raum eine derartige Vielfalt haben. Das sollten wir schätzen und genießen!

Zur Person: Johannes Hahn, 64, ist Österreicher und seit zwölf Jahren EU-Kommissar, seit 2019 für Haushalt und Verwaltung.